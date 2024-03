Proti osudu bojují humorem. Drábek v Klicperově divadle uzavírá trilogii her

Na hlavní scéně tuto sobotu Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede premiéru hry Brokolice na Marsu. Komedii o rodinném životě napsal a režie se ujal David Drábek. Někdejší zdejší umělecký šéf tak završuje trilogii, kterou odstartoval roku 2011 hrou Jedlíci čokolády a tři roky nato pokračoval Velkou mořskou vílou. Obě inscenace patřily k nejúspěšnějším v historii divadla.

Trojice dramat začala příběhem sester Valérie, Rózy a Heleny. V novince se Drábek vrací do jejich rodného domu, jehož historii tímto způsobem završuje. "Uplynulo dvacet let. Některé postavy jsou pryč, jiné přibyly, a příběh započatý v Jedlících čokolády a Velké mořské víle se definitivně uzavírá," nastiňuje mluvčí divadla Martin Sedláček.

Ten označuje Brokolici na Marsu za nejbláznivější a nejvážnější z trilogie. Ludvík a Róza jsou stále spolu a žijí ve stejném domě, avšak tentokrát jako klienti geriatrického centra. Jan tu pobývá také, neboť Helena dala přednost lékaři Adamovi a odjela s ním do Austrálie.

Přesto si protagonisté v sedmdesáti stále udržují radost ze života a zejména Ludvík se baví organizováním nejrůznějších her, jimiž dovádí k šílenství nejen doktory, ale také Rózu. "Chtěl jsem, aby to byla komedie, navzdory tomu, že jsou to staří lidé ve finále životě," poznamenal Drábek v České televizi.

Přesto se s Ludvíkem něco děje. Realita přestává být reálná, vzpomínky se pomalu vytrácejí a hrdinové čelí možná poslední, zato nejtěžší výzvě svého života. "Přes všechen smích a legrácky pábitele Ludvíka se ve hře řeší i problémy stárnutí a odcházení jako takového, tedy věci, které se naše společnost naučila vytěsnit," myslí si mluvčí divadla.

Hrdinové za každé situace bojují proti osudu humorem a výjimečnou energií. "Nápad napsat třetí díl Jedlíkům a Víle vyprovokoval jeden malý chlapec, který za mnou po představení přišel," vypráví David Drábek. "Trochu mi připomínal mě, když jsem byl malý. Řekl: Co třetí díl, pane Drábku? A já řekl, že třetí díl bude. Pak jsem z Hradce odešel, roky to nevypadalo a myslel jsem, že tenhle slib zůstane nesplněný. Ale nakonec se to nějak sešlo a bylo umožněno, abychom dokončili trilogii, která je pro mě srdcová," objasňuje autor a režisér.

V hlavních rolích manželského páru Rózy a Ludvíka se představí Pavla Tomicová s Jiřím Zapletalem. Jejich věrného společníka Jana, rovněž známého z předchozích her, ztvární Jan Vápeník.

Mezi nové postavy patří bývalý "androš", zarputilý bojovník Metoděj v podání Filipa Richtermoce, a jeho žena Boženka zpodobněná Martinou Novákovou. Marii, nezdolnou ženu s tragickou minulostí, hraje Marie Kleplová. V roli Anežky, dcery Rózy a Ludvíka, debutuje na profesionální scéně Anežka Malá, dcera Pavly Tomicové, která rovněž nazpívala ústřední píseň inscenace nazvanou Zásvětí.

V roli obětavého doktora s přezdívkou Costner se objeví Vojtěch Říha. Dále účinkují Kateřina Podlipná, Štěpán Černý, Jakub Nájemník, Jiří Scháněl nebo Jaroslav Urbanec a Milan Žák.

Diváci nepřijdou ani o známé tváře z Jedlíků čokolády a Velké mořské víly, a tak se alespoň ze záznamu mohou těšit na Marii Poulovou, Isabelu Smečku, Matěje Anděla a Jana Sklenáře. V inscenaci se rovněž objeví tvář i hlas Jiřího Lábuse a ze záznamu Natálie Holíková s Williamem Valeriánem.

Dramaturgy inscenace jsou Markéta Nekolová a Martin Satoranský. Inscenační tým doplňuje Darek Král, který složil hudbu. Scénu navrhl Jakub Kopecký, kostýmy Sylva Zimula Hanáková a text písně Zásvětí napsal Tomáš Belko. S choreografií soubojů pomáhal Petr Nůsek. Nejbližší reprízy následují 4. a 9. března.