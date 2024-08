Borderlands propadly. Film podle počítačové hry si na sebe asi ani nevydělá

Když se filmové studio rozhodne oslovit cílovou skupinu vybudovanou v jiném odvětví, například hráče počítačových her, může to skončit pěkným fiaskem. Ukazují to výsledky nového akčního filmu Borderlands v hlavní roli s oscarovou herečkou Cate Blanchett.

Snímek na motivy stejnojmenné herní série měl rozpočet okolo 115 milionů dolarů, přičemž dalších zhruba 30 milionů společnost Lionsgate vynaložila na marketing. Za první víkend však Borderlands celosvětově utržily jen 15,9 milionu dolarů a podle serveru Variety.com se nezdá pravděpodobné, že by bilanci v dalších týdnech dramaticky vylepšily.

Časopis Forbes už dokonce považuje za "téměř nemožné", aby projekt skončil alespoň na nule.

Po loňském úspěchu celovečerního animovaného Super Mario Bros. ve filmu a seriálech The Last of Us nebo Fallout to přitom vypadalo, že Hollywood konečně našel cestu, jak počítačové hry zdařile adaptovat.

Že se o to navzdory mnoha propadákům stále snaží, je pochopitelné. Světový herní trh narostl na více než 200 miliard dolarů, zatímco ten filmový by dle odhadů letos mohl skončit lehce pod 80 miliardami. Nepochopitelná nebyla v tomto případě ani sázka na postapokalyptickou sérii, jejíhož posledního dílu Borderlands 3 z roku 2019 se prodalo okolo 20 milionů kopií.

Jenže studio si zřejmě špatně už vybralo tvůrce. Původně angažovaný Craig Mazin spojený s minisérií Černobyl nebo právě herní adaptací The Last of Us z projektu připravovaného od roku 2012 vycouval.

Studio místo něj sáhlo po Elim Rothovi známém horory typu Hostel, to byl ale zřejmě omyl. A patrný začal být nejpozději ve chvíli, kdy si Borderlands vyžádaly extra dotáčky, které však vedl jiný štáb pod vedením Tima Millera, pokračuje analýza webu Variety.com.

Výslednému snímku určitě nepomohly extrémně špatné recenze, kdy průměrné skóre od recenzentů na serveru Rottentomates.com se pohybuje okolo pouhých 10 bodů ze 100. A nejlepší asi nebylo ani načasování - novinka měla premiéru mezi dvěma výrazně explicitnějšími tituly, komiksovým hitem Deadpool & Wolverine a novým dílem sci-fi hororu Vetřelec: Romulus.

Podle časopisu Movieweb.com hráčům také vadilo, že se film v důležitých ohledech odklání od předlohy a usiluje spíš o jakousi variaci na ságu Šílený Max, než aby se opravdu snažil vystihnout ducha hry. Dle Forbes.com autoři některá rozhodnutí možná udělali záměrně v naději, že Borderlands odstartují celou sérii, to se ale nyní zdá krajně nepravděpodobně.

Ze všech celovečerních filmů podle videoher, které vznikly za poslední dekádu a zamířily do široké distribuce, mělo Borderlands minulý týden jeden z vůbec nejmizernějších startů. Hůř se dařilo jen adaptacím her Monster Hunter a Resident Evil: Raccoon City, které však měly premiéru za pandemie koronaviru.

Podle Variety.com je to pro Hollywood varovný signál ve chvíli, kdy se v nějaké fázi příprav nacházejí téměř dvě desítky projektů podle her.

Ještě letos videotéka Netflix uvede animovaný seriál Tomb Raider, druhou řadu Arcane: League of Legends a projekt podle hry Devil May Cry, zatímco platforma Amazon Prime Video chystá šestidílné hrané drama z japonského podsvětí Like a Dragon: Yakuza. O vánočních svátcích do kin také v Česku zamíří animovaný Ježek Sonic 3.

Příští rok mají následovat nové filmy podle her Minecraft a Mortal Kombat či celovečerní pokračování Pěti nocí u Freddyho, nemluvě o nových řadách seriálů The Last of Us, Fallout, Twisted Metal nebo Zaklínač.

Diváci už se naopak nedočkají nových dílů sci-fi seriálu podle hry Halo, který firma Paramount v létě po dvou řadách zrušila. A objevují se i jiné signály, že zábavní průmysl s projekty podle her brzdí.

Netflix odpískal hranou adaptaci hry Horizon Zero Dawn a na této platformě nevznikne ani třetí řada seriálu podle hry Arcane: League of Legends, přestože ta první získala prestižní cenu Emmy. Firma sice dál pokračuje s přípravami filmu o pádu podmořské utopie BioShock, avšak s nižším rozpočtem, než se původně plánovalo.

2:43 Film Borderlands v těchto dnech promítají také česká kina. | Video: Bontonfilm

Peníze jsou jako vždy klíčové. Zvlášť v situaci, kdy se filmy nebo seriály podle her snaží vypadat ještě realističtěji než jejich už tak nákladné vzory.

Podle Variety.com na to doplatilo právě Halo podle stejnojmenné akční sci-fi ságy, jež podle některých diváků vypadalo, že na něm autoři místy šetřili. Třeba sestřih všech akčních scén hrdiny Master Chiefa z prvních devíti epizod seriálu umístěný na serveru YouTube trvá jen šest minut. A rozhodnutí tvůrců vyplnit zbývající čas například tím, že protagonistovi dodají intimní život, narazilo na odpor publika.

S penězi zápasili i tvůrci postapokalyptického seriálu The Last of Us, který sice vloni patřil k nejsledovanějším na HBO, také byl ale jedním z nejnákladnějších - stál přes 100 milionů dolarů, víc než kterákoliv z prvních pěti řad fantasy Hra o trůny.

Nyní ale mateřská firma Warner Bros Discovery šetří, a tak oznámila, že pokračování The Last of Us bude o dvě epizody kratší.

Web Forbes.com došel k názoru, že celovečerní snímky podle her bývají nejúspěšnější tehdy, když jsou zaměřené na rodiny s dětmi, jako tomu bylo v případě Ježka Sonica, Super Mario Bros. ve filmu nebo tři roky starého snímku Pokémon: Detektiv Pikachu.

Pokud je ale herní látka spíš pro teenagery nebo dospělé, častěji lze pozorovat úspěch televizních seriálů, jako byly The Last of Us nebo Fallout, případně animované Arcane: League of Legends. Ty mají společné, že na velké ploše mnohahodinového vyprávění naplno zužitkovaly a do detailů rozvedly bohatý herní svět předlohy. Necelé dvě hodiny jako v případě Borderlands často nemusí stačit, uzavírá časopis Forbes.