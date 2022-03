Roční chlapec má vzácný syndrom neučesatelných vlasů. Stal se hitem Instagramu

Na divokou kštici jednoročního chlapce z americké Georgie jsou všechny hřebeny krátké. U blonďáka s modrýma očima se totiž objevil vzácný syndrom neučesatelných vlasů. Jeho matka se teď snaží o vrozené vadě šířit informovanost na sociálních sítích a z jejího roztomilého synka se stala hvězda na Instagramu.

Když Katelyn Samplesová z americké Georgie loni v létě sdílela na Instagramu fotku svého jednoročního syna Locklana, překvapila ji v komentářích nečekaná otázka. Jeden z jejích sledujících se tehdy zeptal, jestli chlapec nemá syndrom neučesatelných vlasů. Malému blonďákovi s modrýma očima totiž na hlavě narostl nezvyklý kudrnatý rozcuch.

"Nejdřív jsem se vyděsila, jestli není s mým dítětem něco špatně. Vyhledala jsem si diagnózu na Googlu a pak jsem hned volala své dětské lékařce, která o ní taky nikdy neslyšela. Poslala nás ale do Atlanty za pediatrem se specializací na dermatologii, který nám všechno objasnil," řekla Samplesová v televizním pořadu Good Morning America stanice ABC.

Syndrom neučesatelných vlasů je vzácná vlasová porucha genetického původu, která se obvykle objevuje u dětí ve věku od tří měsíců do tří let. V ojedinělých případech se vyskytuje i do dvanáctého roku věku. Rodiče diagnózu mohou rozpoznat podle toho, že mají vlasy jejich potomků nepříliš pevnou strukturu, slámové zabarvení a není možné jim dát jakoukoli formu.

"Když se na vlasy podíváte pod mikroskopem, můžete si všimnout, že namísto cylindrovitého tvaru připomínají trojúhelníky. A v těch trojúhelnících jsou malé drážky, které jdou nahoru a dolů podél osy vlasového stvolu. Právě ty způsobují, že se vlasy prakticky nedají učesat. V případech, kdy se diagnóza potvrdí, mívá dítě takových vlasů nejméně 50 procent, přestože se vada nemusí vyskytovat u všech," přiblížila dětská dermatoložka Carol Chengová.

Fotky svého syna pravidelně zveřejňuje na Instagramu, kde jeho vizáž obdivuje přes 40 tisíc sledujících.

Samplesová vyzdvihuje, že navzdory názvu synovy vlasové vady dokáže jeho divokou kštici přece jenom trochu srovnat do latě. Jen Locklana podle svých slov nečeše příliš často, protože jsou jeho vlasy relativně nenáročné na údržbu. "Nemusím mu je ani tolik umývat, protože se skoro vůbec nemastí. Naopak jsou hodně křehké, takže musím dávat pozor, aby se nezapletly," upozornila matka.

Na potlačení syndromu neučesatelných vlasů neexistují žádné přípravky, vada ale postupem času vždycky vymizí. "S přibývajícím věkem se poddajnost vlasů zlepšuje a v pubertě či rané dospělosti už obvykle dosahuje normálu. Rodiče se tedy nemusí bát, že by s vlasy, které si dělají, co chtějí, musely jejich děti bojovat celý život," dodala Chengová.

