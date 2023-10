Vstávej semínko holala, zaznělo před 55 lety. Křemílek a Vochomůrka byli černobílí

Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala - zaznělo z televizních obrazovek poprvé právě před 55 lety. Právě 6. října 1968 odvysílala tehdejší Československá televize první díl Večerníčku Pohádky z mechu a kapradí. Třináctidílná série byla černobílá, před pěti lety dostala nový, digitální barevný kabát.

První díl dodnes jednoho z nejoblíbenějších večerníčků byl o tom, jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko. Aby skřítkové mluvili hlasem Jiřiny Bohdalové, poradila režisérovi Zdeňku Smetanovi jeho manželka.

"Ukázal mi namalované jenom tyto dvě postavičky a řekl, že si na ně mám vymyslet hlas. Vochomůrka byl takový troubovatější, silnější a Křemílek byl takový mentorský, tak jsem si na to vymyslela hlas. Pak jsme se sešli na natáčení, natočilo se to a teprve poté na to oni kreslili, takže já jsem byla stejně zvědavá jako diváci, když se to promítalo v televizi, protože jsem to neznala," zavzpomínala před pěti lety v rozhovoru pro Český rozhlas.

I díky ní měla první 13dílná řada úspěch, a tak v roce 1970 vzniklo dalších 13 dílů. Celkem bylo natočeno 39 epizod po osmi minutách. Námětem pohádek byla knížka Václava Čtvrtka, postavičky nakreslil a příběhy režíroval Zdeněk Smetana a hudbu složil Jaroslav Celba.

Jen první série byla černobílá. "Televize šetřila jako vždycky, takže nám na tu první třináctku dala povolení jen na černobílý materiál," vzpomínal v Českém rozhlase před deseti lety režisér Zdeněk Smetana. K padesátým narozeninám dostali Křemílek a Vochomůrka barevný kabát, při digitální restauraci jim přibyly nejen barvy, ale i vysoké rozlišení a formát 16:9. Na náročném kolorování pracovali grafici několik let.

"Barvení každé epizody trvá několik měsíců," popsal v roce 2018 koordinátor projektů trikové postprodukce Jan Ulrich. Barvení vycházelo z původního vizuálního stylu ilustrátora Zdeňka Smetany. Jak se Křemílek s Vochomůrkou proměnili v barevné, se podívejte v reportáži z roku 2018.