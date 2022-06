Alžběta II. pobavila svět, medvídkovi ukázala, co schovává v kabelce

Medvídek Paddington se o víkendu stal speciálním hostem oslav královnina platinového jubilea, s panovnicí se totiž objevil v předtočeném roztomilém videoklipu.

Královna Alžběta II. si ve videu zahrála po boku animovaného filmového medvěda s hlasem Bena Whishawa, který se k ní připojil v Buckinghamském paláci na odpolední čaj.

"Možná byste si dala sendvič s marmeládou, vždy si schovávám jeden pro případ nouze," nabízí královně, která ale Paddingtona překvapí, když vyndá z kabelky vlastní jídlo. "Na později," řekne medvídkovi a vrátí sendvič zpátky.

"Šťastné jubileum, madam. A děkuji, za vše," rozloučí se následně Paddington s Alžbětou, zatímco za okny stojí desítky tisíc lidí, kteří mávají vlajkami, a zní úvodní tóny skladby We Will Rock You, při níž Brian May zahrál kytarové sólo před sochou královny Viktorie.

Alžběta II. si před deseti roky dopřála podobnou "filmovou" roli, v rámci propagace olympijských her v Londýně si zahrála s agentem 007 v podání herce Daniela Craiga.