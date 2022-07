Jakub Kohák vyděsil producenty Teorie tygra. Kdo mu nakonec vysekl poklonu?

Počet obětí záplav, které na východě amerického státu Kentucky rozpoutaly přívalové deště, stoupl na 26. Mezi mrtvými je také šest dětí. Podle guvernéra Andyho Besheara bude bilance obětí pravděpodobně dál narůstat, uvedla agentura AP.

"Náš počet obětí se zvýšil na 26 a bude dál stoupat. Jsou tu rozsáhlé škody, mnoho rodin je vysídlených a během příštího dne se očekává další déšť," napsal guvernér na Twitteru. Podle Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA) se pohřešuje nejméně 37 lidí. Beshear v neděli uvedl, že jejich nalezení může trvat týdny.

"Do některých oblastí se stále nemůžeme dostat, abychom lidi zkontrolovali," řekl Beshear. "Zdvojnásobujeme počet příslušníků Národní gardy. Budeme pracovat na tom, abychom chodili od dveří ke dveřím, pracovat na tom, abychom našli co nejvíce lidí. Budeme pracovat i v dešti. Ale počasí nám to komplikuje," řekl guvernér.

Silné záplavy způsobené přívalovými dešti zasáhly východní část Kentucky ve čtvrtek, v některých částech tohoto jižanského státu napadlo za 48 hodin 20 až 27 centimetrů srážek. Toky se rozvodnily zejména v Apalačském pohoří.