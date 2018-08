Kolik věcí ve svém životě můžeme opravdu změnit?

Jak můžeme přetvářet svět k lepšímu? Jedna z možností, kde se lze výrazně realizovat, je naše životní prostředí – náš interiér.

Interiér nás denně obklopuje, trávíme v něm většinu svého času. Doma, v práci, ve škole, při nakupování, v divadle, nebo restauraci jsme neustále konfrontováni s vnitřním zařízením. A právě interiér, nám může poskytovat oporu a bezpečí, může nám pomáhat v práci, v soustředění, nebo relaxaci.

Je jistě dobré se před započetím jakékoli velké změny zamyslet nad tím, kam vlastně chci vykročit. Jak dlouho mě bude bavit to, co mě baví dnes. Není to jen současný trend, co mě motivuje? Jsou opravdu nutné nejmodernější designové výstřelky, nebo existuje cosi trvalejšího?

Naše společnost INTERIER-O s.r.o. se snaží pomáhat právě v tomto okamžiku, v hledání konceptu, v projektování vizí, až po studii interiéru. Tím to ale nekončí, teprve potom začíná složitější fáze, samotná realizace.

Propojení základní myšlenky a finálního díla, to je náš denní chleba, o to se snažíme už více jak deset let. V našem kraji jsme obnovili tradici provázanosti designu a řemeslné výroby, kterou neustále rozvíjíme a modernizujeme.

Naše práce má široký záběr a vždy se snažíme maximálně porozumět pohnutkám a záměrům svých klientů. Interiér pro nás nejsou jen kuchyně, skříně, svítidla a koberce. Interiér je součást našeho života a vždy souvisí s naším nitrem. Z nitra vše pochází, uvnitř vše vzniká. Všechno co je venku, bylo nejprve uvnitř.

Neexistuje dokonalý univerzální interiér, neexistuje žádný dokonalý univerzální styl. Ale existují cesty, po kterých můžeme kráčet k svým snům a šťastnému životu. Věříme, že už tato cesta sama je tím šťastným životem.

Jakub Šulc / art-director / DESIGN STUDIO INTERIER-O www.interier-o.cz