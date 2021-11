Kočkám na lidech hodně záleží, zjistili vědci. Mňoukají jen na své páníčky a koťata

Někdy se může zdát, že kočky o své páníčky příliš nejeví zájem a hledí si svého. Japonští vědci ovšem zjistili, že domácí mazlíčci své majitele ve skutečnosti vnímají tak pozorně, že jsou jen podle jejich hlasu schopní odhadnout, kde se právě nacházejí. Ke mňoukání jiných koček přitom ani zdaleka tak všímaví nejsou.

Zatímco člověk marně prohledává byt ve snaze objevit novou oblíbenou skrýš svého domácího mazlíčka, kočka je podle zvukových signálů, zejména páníčkova zoufalého volání, schopná mapovat, kde se právě nachází. V novém výzkumu, o kterém píše zpravodajský web CNN, to spolu se svými kolegy zjistila vědkyně Saho Takagiová z univerzity v japonském Kjótu.

Sama patří mezi hrdé chovatele domestikovaných šelem a vždycky ji fascinovaly jejich uši. "Jednou jsem sledovala kočku se sklopenýma ušima, jak pozorně poslouchá zvuk za svými zády, a říkala jsem si, že spoustu informací o svém okolí musí vyvozovat právě ze sluchových vjemů. Tak jsem se se svým týmem rozhodla zjistit, jestli tímto způsobem určuje i polohu svého páníčka," řekla výzkumnice.

Japonští vědci provedli experimenty v domácnosti a v kočičí kavárně. Do různých koutů místností nastražili dva reproduktory tak, aby je kočky nemohly zpozorovat. Následně 50 zvířat jedno po druhém pouštěli dovnitř a přehrávali jim z přístrojů hlasy jejich majitelů, aby viděli, jak budou reagovat, když se zvuky budou střídavě ozývat z rozdílných lokací.

Chování koček nechali zhodnotit skupinou osmi nestranných pozorovatelů, kteří nepatřili mezi odborníky na říši zvířat. Na škále od nuly do čtyř měli na základě pohybů uší a hlavy posoudit, jak moc byly kočky ze zvuků překvapené. Ukázalo se, že když se hlas páníčka znenadání ozval z opačného konce místnosti, domácí mazlíčky tohle jeho teleportování evidentně zaskočilo.

Výsledky podle výzkumníků potvrzují, že si kočky díky zvukovým signálům dokážou v hlavě udržet mentální obrazy svých majitelů i ve chvíli, kdy je nevidí. "Říká se, že se kočky o své páníčky nezajímají tolik jako psi. Naše studie však naznačuje, že si člověka všímají víc, než si myslí," upozornila Takagiová.

Autoři studie, která vyšla v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, zároveň kočkám zkoušeli pouštět i hlasy neznámých lidí a došli k závěru, že je zvířata od hlasů svých majitelů dovedou jasně rozeznat. Překvapenou reakci u nich tým paradoxně nezpozoroval ani v momentě, kdy se z reproduktorů linulo mňoukání jiných koček.

Vědci si to vysvětlují tím, že dospělé kočky nevyužívají hlas jako hlavní nástroj k dorozumívání s jinými zástupci svého druhu. Při komunikaci s dalšími kočkami jsou pro ně mnohem podstatnější například pachové stopy. "Mňoukají obvykle jen na lidi a na svá koťata," dodala Takagiová.

