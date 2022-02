Kněz při křtech roky odříkával špatná slova. Věřící nyní musí podstoupit obřady znova

Kněz v americkém městě Phoenix několik let odříkával chybná slova při svátosti křtu. Namísto "já tě křtím" používal "my tě křtíme", což je podle teologie katolické církve nepřípustné. Věřící, kteří se od něj nechali pokřtít, budou nyní muset obřady podstoupit znovu. A pokud mezitím vstoupili do manželství, jsou neplatné i jejich svazky.

Tisíce lidí, které se nechávaly pokřtít v katolickém kostele svatého Řehoře v arizonském Phoenixu, se letos v únoru dověděly špatnou zprávu. Obřady byly s největší pravděpodobností neplatné, protože při nich kněz Andres Arango popletl slova, která měl odříkat. Informoval o tom deník The Guardian. Když Arango nové členy církve poléval svěcenou vodou, pronášel dlouhé roky namísto správné věty "křtím tě" chybnou frázi "křtíme tě". Záměna jednotného čísla za množné ovšem není podle katolické teologie přípustná, takže všechny křty, u nichž k omylu došlo, se budou muset odbýt ještě jednou. Věřící, kteří mezitím podstoupili další církevní obřady, navíc čekají i jiné komplikace. "Pokud je křest neplatný, ruší se tím také platnost všech následujících svátostí - od biřmování přes manželství až po vysvěcení na kněze," obeznámila diecéze ve Phoenixu své farníky. Biskup Thomas Olmsted si od nešťastného kněze následně vyžádal rezignaci a požádal všechny věřící z farnosti, aby se pomodlili za otce Andrese i všechny, kterým jeho nedbalost způsobila nepříjemnosti. Sám Arango farníky poprosil o odpuštění. "Zarmoutilo mě, když jsem zjistil, že jsem během celé své kněžské služby prováděl neplatné křty. Hluboce své chyby lituji a omlouvám se všem, kterých se dotkla. Rád bych se nadále věnoval kněžské službě a udělal všechno, co bude v mých silách, abych svůj omyl napravil," uvedl kněz. "Používání zájmena my místo já je problematické, protože dítě při obřadu nekřtí církevní komunita, ale Ježíš Kristus. Jen Boží syn může řídit všechny svátosti," vysvětlil biskup Olmsted, proč církev nemůže nad chybným slůvkem mávnout rukou. "Nemyslím si, že by měl otec Andres v úmyslu věřícím uškodit nebo je připravit o milost křtu a dalších svátostí," dodal biskup. Diecéze ve Phoenixu už na svém webu zveřejnila formuláře, prostřednictvím kterých se postižení věřící mohou přihlásit k novému křtu. Několik z nich už tuto příležitost podle farnosti využilo. Lidé, které Arango pokřtil a kteří mezitím uzavřeli manželství, mají diecézi co nejdřív kontaktovat pro další informace. Mohlo by vás zajímat: Potraty nebo nevěra v křesťanském podcastu? Poslouchají nás i důchodci, říkají autoři 17:43 Máme skvělé reakce a poslouchají nás lidé napříč generacemi, říkají autoři podcastu Na dřeň Alžběta Havlová a Ondřej Havlíček. | Video: Michael Rozsypal