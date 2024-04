Klesající inflace může zlevnit půjčky. O kolik?

Inflace začátkem roku klesla až k inflačním cílům ČNB. O kolik to může zlevnit půjčky?

Inflační cíle dosaženy (alespoň na chvíli)

V únoru dokonce kleslo tempo zdražování ke kýženým 2 %, jakožto k dolní hranici inflačního cíle ČNB. Inflace se však neprojevuje jen v obchodech, na čerpacích stanicích, či na účtech za elektřinu. Svůj dopad má například i na půjčky, v míře nejvyšší pak na hypotéky. Ale ať se inflace v ekonomice vychýlí jakýmkoliv směrem, při větším výkyvu na ni reaguje tzv. repo sazba.

Jde o základní úrokovou míru v ekonomice, rozhoduje o ní Česká národní banka a mění ji podle situace s cenovou hladinou a podle opatření, jež se rozhodne přijmout. Ceny půjček pak reagují na pohyb repo sazby v ekonomice.

Tedy: samotná inflace se v úrocích za půjčku příliš neprojeví. To až repo sazba. Inflace může mít přímý vliv jedině na poplatky za služby, co jsou s půjčkami spojené (vyřízení, poskytnutí, správa účtu). Poplatky jsou totiž vyjádřením ceny za službu, kterou banka nebo nebankovní instituce poskytují. Úrok je pouze cenou peněz.

Na změnu repo sazby jsou citlivější bankovní půjčky

Během let, po které provozuje srovnávač finančních produktů Hyperfinance.cz, jsme si několikrát ověřili, že na změnu repo sazby spolehlivěji zareagují banky než nebankovní společnosti (až na několik výjimek). Čím to je? Především cenovou politikou jednotlivých finančních domů.

Banky drží ceny úvěrů poměrně blízko repo sazby (většinou do deseti procentních bodů nad repo). To je nutní promítnout do ceny půjčovaných peněz každou významnější změnu v základním úroku. Naopak nebankovní společnosti často repo sazbu vůbec nezohledňují, natož aby ji kopírovaly. Nasadí ceny svých půjček vysoko nad základní úrok, proto se tu jeho změna nemusí v čase nijak projevovat.

Inflace a běžné půjčky - kdy a o kolik se zlevní

Běžné bankovní úvěry mohou brzy zlevnit přibližně o tolik, o kolik ČNB ještě sníží základní úrokovou sazbu. Nebude to hned, protože ČNB snižuje repo opatrně, pomalu. Důvodem opatrnosti jsou aktuálně rostoucí ceny ve službách, které ve značné míře zvyšují potenciál návratu celé ekonomiky k vyšší míře inflace.

Klesají sice ceny potravin a některých dalších položek spotřebního koše, jenže na vyrovnání rostoucích cen ve službách to nemusí stačit. ČNB nechce rozvolňování monetární politiky unáhlit, aby v celé ekonomice ještě více nezatížila už tak zkoušenou stabilitu.

Banky si počkají na akumulaci většího poklesu v repo sazbě. K prvnímu významnějšímu poklesu cen u bankovních půjček a některých nebankovních úvěrů může dojít v polovině roku 2024, možná ještě později. Významnějším poklesem ceny rozumíme alespoň dva procentní body z celkového RPSN.

Inflace a hypotéky - kdy a o kolik se zlevní?

Hypotéky reagují na vývoj na trhu mnohem pružněji. Tady už změny pozoruje posledních několik měsíců. V únoru 2024 klesly úroky hypoték hluboko pod 6 %, v průměru se hypotéky poskytovaly za 5,6 % (zde se úrok od RPSN příliš neodlišuje, na rozdíl od běžných úvěrů). V roce 2022 a 2023 jsme se mohli setkat s úroky atakujícími 8% hranici.

Další snižování úrokových sazeb je téměř jisté. Nejistý je jen čas, kdy přesně k němu dojde. Zda ještě v prvním pololetí tohoto roku, nebo až po prázdninové pauze, při tradičním podzimním oživení trhu. Ceny hypoték se neodvíjejí jen od repo sazby (jako je tomu u většiny běžných půjček), ale i od ceny peněz na volném trhu.

Banky nepůjčují totiž jen "své" peníze, které si k nim klienti uloží, ale i peníze, co si samy vypůjčí z trhu. A tady se cena peněz často pohybuje pod aktuální repo sazbou (ale do jisté míry se IRS vychyluje spolu s repo). Proto banky mohly první hypotéky zlevnit ještě dřív než ČNB sáhla na repo sazbu.

Do září bude refinancování hypotéky ve fixaci téměř beztrestné

Refinancování hypoték během fixace čekají velké změny. Účinné budou od září tohoto roku a zavádějí závaznou definici a výpočet účelně vynaložených nákladů. Těmi vás může banka sankcionovat, když chcete s hypotékou přejít k jiné bance v době fixace (v rámci jedné banky netřeba refinancovat, tam stačí banku požádat o snížení úrokové sazby).

Jestliže jste současnou fixaci hypotéky sjednali v období vysokých sazeb, vyplatí se sledovat vývoj úroků a nabídky jednotlivých bank. Minimálně do září vám za případné refinancování ve fixaci nijak vysoké pokuty nehrozí. A po tomto termínu bude vše záviset na vývoji hypotečního trhu: nastávat budou období, kdy i refinancování ve fixaci bude moci být zdarma.