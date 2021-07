Klavírista na letišti dostal spropitné přes milion. Dám to jiným lidem, řekl

Klavírista na letišti v americké Atlantě zaujal svou hudbou i životním příběhem jednoho cestujícího, který mu přes internet založil konto, kam mu lidé z celé Ameriky poslali "dýško" ve výši 60 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba milion a 300 tisíc korun).

Šestašedesátiletý Tonee "Valentine" Carter není slavný klavírista, ale téměř každý den vystupuje pro mezinárodní publikum na letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě.

Cestující, kteří mají to štěstí, že ho mohou slyšet, jsou často jeho hudbou doslova hypnotizováni, píše CNN. Podobně se cítil i Carlos Whittaker, motivační řečník, který se vracel z Atlanty do Tennessee. "To ráno jsem byl kvůli cestě dost nesvůj. Když jsem pak procházel odbavovací halou, uslyšel jsem někoho hrát na klavír," řekl 46letý muž.

Nakonec u klavíru vydržel sedět hodinu a půl. Poslouchal hudbu, která jakoby Carterovi vycházela bez sebemenší námahy přímo z prstů. Muzikanta si zároveň natočil a pochlubil se jeho talentem na Instagramu, kde ho sleduje přes 200 tisíc lidí.

Oba muži se nakonec dali do řeči a Carlos Toneemu řekl, že se pár lidí na internetu narychlo spojilo a vybrali pro něj tisíce dolarů. "Nechápal jsem to. Myslel jsem, že si dělá legraci, nemohl jsem tomu uvěřit," řekl muzikant, který měl slzy v očích. "Vůbec jsem nevěděl, jak se mám cítit. Rád dávám a pomáhám lidem, ale nikdy jsem nečekal, že to samé někdo udělá pro mě."

Než Whittaker nastoupil do letadla, sdělil svým sledujícím na sociálních sítích, že mohou Carterovi i nadále dávat spropitné na účtech přes mobilní platební služby Venmo a CashApp.

"Než jsem přistál v Nashvillu, bylo to už 20 tisíc dolarů. A než jsem s ním ten večer udělal rozhovor pro svůj podcast, bylo to 44 tisíc dolarů. Po rozhovoru je to už 61 tisíc dolarů," dodal Whittaker v pátek večer.

Nejšťastnější muž

Carter hraje na klavír v pizzerii a baru v odbavovací hale A na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě. Život se s ním ale zrovna nemazlil, připomíná CNN. Vlastně má štěstí, že je naživu. Před 13 roky se totiž dozvěděl, že má nemocné ledviny, lékař mu tehdy sdělil, že fungují pouze z 10 procent. Diagnóza mu obrátila život naruby. Desítky let předtím hrál v kapelách a pracoval na výletních lodích. Teď si musel večery vyhradit na dialýzu, bez které by dále nepřežil.

"Jo, už to není, co bývalo. Už nemám skoro žádnou sílu, někdy se cítím hodně slabý a spousta mých dnů nestojí za nic. Ale, sakra, jsem pořád tady. A jsem šťastný. Jsem nejšťastnější člověk, kterého znám," tvrdí Carter.

První věc, kterou Carter plánuje s penězi udělat, je nechat si vyměnit olej v autě, žertoval. Potom je prý použije na pomoc lidem tak, jak Whittaker pomohl jemu.

"Je jenom jeden způsob, jak vám poděkovat, tady slova už nestačí. Těch 60 tisíc dolarů nepatří mně, jsou to peníze, které půjdou jiným lidem," dodal.