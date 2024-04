Moldavsko. Mlčenlivá krajina, milí lidé a noci s myriádami hvězd, říká fotograf

Zemití, pohostinní lidé. Vstřícnost a klid. Tradice uchované v každodenním životě, výtečné víno a srdečná pohostinnost. Těmito slovy vzpomíná fotograf Kevin V. Ton na Moldavsko. Do této malé a chudé země sevřené mezi Rumunskem a Ukrajinou poprvé zavítal na jaře roku 2019 a nakonec v ní během několika návštěv pobyl bezmála dva měsíce. Nyní své snímky představuje na výstavě Mlčenlivá krajina.

"Moldávii jsem si v podstatě hned zamiloval, zejména pak pro krásu a náladu venkova," vysvětluje Kevin V. Ton, který patří mezi současné přední české dokumentární fotografy. Uchvátilo ho tam mnoho věcí.

"Třeba ticho. Ticho přerušované občasným štěkotem psů, voláním hospodářských zvířat či vyzváněním z kostelů. Dusotem koní táhnoucích vůz. A také výtečné domácí víno nebo skvělé jídlo včetně postního. Srdečná pohostinnost. Všudypřítomná neokázalá duchovnost vyplňující každý běžný den. Noci. Černé noci, přesto zářící myriádami hvězd. Vůně, které si vybavuji z dětství. I se vzpomínkami na kulisy ze sovětské éry," popisuje fotograf své dojmy.

Postupně, snímek za snímkem, se pokoušel zachytit prchavé pocity, které v něm tamní mlčenlivá krajina vyvolávala. Dařilo se mu to až do roku 2020. "Pak přišla pandemie a odložila moje další cesty do této země. Vzápětí začala válka v sousední Ukrajině a nyní vnímám své další výlety do oblasti jako odložené na neurčito," konstatuje Kevin V. Ton.

Jeho fotografie pořízené v Moldávii v letech 2019 až 2020 jsou nyní vystaveny v pražské Galerii pro onkologické pacienty a podporující umělce Umění proti rakovině. Založila ji v roce 2012 Irena Kraftová a od té doby tento projekt pomáhá vážně nemocným dětem i dospělým a podporuje je.

Autor snímků Kevin V. Ton se narodil roku 1966 v Praze. Je fotografem na volné noze. Celoživotně se věnuje živé, převážně černobílé, humanisticky zaměřené fotografii. Základem jeho tvorby jsou zejména dlouhodobé projekty a také pouliční fotografie, které se věnuje desítky let.

Za svou práci získal dlouho řadu ocenění včetně Ceny Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové: Můj život s handicapem 2021 nebo Grantu Prahy (v rámci Czech Press Photo 2022). Účastnil se několika desítek samostatných i společných výstav. Je duchovním otcem a spoluzakladatelem fotografického spolku Verum Photo, vnitřně navazujícího na kořeny živé dokumentární fotografie.