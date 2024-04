Kdo říká, že obdarovávání nemůže být zábava? Prozkoumejte tyto nápady trička!

Hledáte-li originální a humorný dárek pro svou drahou polovičku, kamarádku nebo pro někoho z rodiny, máme pro vás tip na opravdu neotřelý prezent. Jedná se o trika s potiskem. Tyto kousky pobaví nejen samotného oslavence, ale i jeho okolí. Jestliže jste o tom ještě neslyšeli, čtěte dále a inspirujte se s námi!

Proč darovat humorné tričko s potiskem?

Humorná trika s potiskem mohou mít mnoho podob. Na trhu najdeme kousky s malými i s maxi potisky. Záleží tak jen na tom, jaký vkus má oslavenec. Co se týče barev, budou letos v kurzu ty přírodní nebo pastelové. Modrá, zelená či hnědá vtipná trička pro ženy a pro muže tak budou v letošní sezóně perfektní volbou. Zvolit pak můžete i černou a bílou klasiku. To jsou totiž barvy univerzální, které z módy nevychází. Samotný potisk pak může být různý. Může se jednat o vtipný a trefný slogan, ale také může jít o srandovní obrázek nebo o potisk, který bude reprezentovat oblíbený koníček oslavence. Možností je opravdu mnoho a je na nás, abychom zvážili, co se bude oslavenci líbit. Některé nápisy a průpovídky mohou mít i drzý tón. Tady už můžeme bruslit na tenkém ledě. Opravdu je dobré si promyslet, jak dobře oslavence známé a jaký humor bude akceptovat. Všeobecně jsou však trika s potiskem velmi oblíbené a přijímané dárky, s kterými se nikdo nudit nebude. Oslava bude díky humorným tričkům s potiskem zase o něco veselejší.

V jakém střihu volit vtipné tričko s potiskem a co materiál?

Dámská i pánská trička s potiskem mohou mít i různý střih nebo druh výstřihu. Na tato kritéria se teď podíváme pěkně z blízka. Má-li oslavenec útlou nebo normální postavu, bude mu slušet vtipné triko s potiskem v slim fit provedení. Pokud má obdarovávaný kypřejší tvary, můžete vsadit i na modely v regular fit nebo v relaxed fit střihu. Tyto modely triček s potiskem jsou volnější a zaručí tak ženám i mužům vysokou míru komfortu za každé situace. Volnější kousky pak ocení i milovníci vzdušných outfitů. Zaměříme-li se na materiál, máme k dispozici modely triček z přírodních a ze syntetických tkanin. V posledních letech vítězí na plné čáře kousky z přírodních látek. A není se čemu divit. Tato trika jsou nejen vysoce módní a odolná, ale také jsou tzv. udržitelná. Udržitelnost je téma, které ve světě rezonuje. Je tak z čeho vybírat. Na trendy trička z bavlny se můžete podívat např. i zde: https://trickovy.cz/. Tady s výběrem vtipného a kvalitního modelu trika nešlápnete vedle.

S jakým dalším oblečením a s kterými doplňky nosit triko s potiskem?

Vtipné tričko s potiskem pro ženy a pro muže lze kombinovat i s dalšími trendy oděvy a doplňky. In budou letos rifle s vyšším pasem a s širokými nohavicemi. Dále můžete kombinovat trička s vtipným potiskem s šortkami nebo se sukněmi v sportovním stylu. Do města i do přírody si můžete obléci tričko s humorným potiskem k trendy teplákovým kalhotám nebo ke cargo kalhotám s praktickými kapsami. Ženy nosí trika s potiskem s oblibou i ke koženým módním doplňkům. Chcete-li k triku s potiskem vybrat jako dárek i potištěný doplněk, můžete se na nabídku kouknout i zde: https://trickovy.cz/. Tady je to s vtipným dárkem sázka na jistotu!