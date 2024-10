Kauboy: Do našich moštů vkládáme kousek drsného severu

Za našimi mošty, cidery a limonádami stojí lidé, kteří to v životě neměli jednoduché.

V bývalém pivovaru v Ústí nad Labem vznikají cidery, mošty a limonády, za nimiž stojí lidé, kteří se nevzdali, i když to v životě neměli jednoduché. Zakladatel a majitel Štěpán Ren a jeho tým, tvořený převážně lidmi se zdravotním postižením, věří v kvalitní práci, udržitelnost a sází na trochu té punkové originality. Se svým "Stopro jablečným močtem" získali ocenění Regionální potravina.

"Vyrábíme zde originální produkty bez chemie a zbytečných aditiv. Pečujeme o naše zaměstnance. A je to trochu punk a pořád je co objevovat," říká Štěpán Ren, který si zakládá na netradičním přístupu k práci.

Vše začalo během Štěpánových studií, kdy při cestách do zahraničí objevil něco, co ho zcela nadchlo - cidery. "Jsou to nápoje, které jsou svěžím kontrastem k tradičnímu pivu," popisuje důvod, proč se zamiloval do ciderů a začal experimentovat s jejich domácí výrobou.

Video: Regionální potravina

Z těchto skromných začátků postupně vznikla značka Kauboy. "Říkáme, že jsme z drsného severu, ale jsme spíše ze sociálně drsného severu. Nebereme se příliš vážně a tu naši punkovou nedokonalost promítáme i do procesu výroby tím, že se hlásíme k sociálnímu podnikání," popisuje Štěpán vznik a poselství značky.

Původním plánem firmy bylo postavit úspěch na výrobě ciderů. Jenže než první várka cideru stačila dozrát, přišla nečekaná překážka: "Fermentace a především zrání trvalo déle, než jsme si mysleli. Abychom nemuseli s byznysem končit, začali jsme vyrábět mošty," vysvětluje Štěpán. Cidery uvedli na trh až po dvou letech, kdy dosáhly té správné chuti. Mošty se ale mezitím staly tak oblíbené, že jejich "Kauboy stopro jablečný močt z divokýho severu" získal prestižní ocenění Regionální potravina Ústeckého kraje pro rok 2022.

Klíčem k úspěchu je zpracování letních jablek, která přinášejí jemnou kyselinku do výsledné chuti. "Typické moštárny to nedělají, protože je to náročnější na zpracování, ale díky tomu má náš mošt jedinečnou chuť."

Podnik dnes zaměstnává šest lidí a letos rozšířil svou výrobu o limonády, které jsou pouze z lisované šťávy, místního medu, bylinek a koření. "Jsme obzvlášť pyšní na naše angreštové, rybízové a rakytníkové. Zkoušeli jsme i bezinkové víno, ale to se nám bohužel moc nepovedlo. Vznikl však chtěně nechtěný produkt, a to famózní bezinkový ocet," přiznává s úsměvem Štěpán.

Výrobky značky Kauboy můžete ochutnat v restauracích v Ústí nad Labem, v Děčíně, Teplicích, Lovosicích a Litoměřicích, v Praze a středních Čechách, ve Slavkově u Brna, Křemži a nově i v Libereckém kraji. Můžete si je objednat také přímo přes firemní e-shop

Výběrem potravin s logy kvality, jako je Regionální potravina, získáte prvotřídní produkty a podpoříte malé české výrobce. Lokální potraviny jsou čerstvé, chutné a za každou z nich stojí osobní příběh. Vyhledávejte je na pultech obchodů, farmářských trzích či přímo u výrobce. Podpoříte tak kvalitu, tradici a místní ekonomiku. Své výrobce i jejich příběhy najdete na regionalnipotravina.cz.