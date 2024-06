Stop přirozením a nafukovacím pannám. Španělské letovisko zakazuje vulgární kostýmy

Oblíbené katalánské letovisko Platja d’Aro na pobřeží Costa Brava zakázalo kostýmy pánských přirození a nafukovací panny, napsal dnes deník The Guardian. Za porušení nové vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu až 40 tisíc korun. Letovisko je populární zejména jako destinace pro rozlučky se svobodou. Za jeden letní víkend podle britského deníku přímořské město navštíví až 300 lidí.

Nová vyhláška zakazuje, aby se lidé objevovali "na veřejnosti bez oblečení nebo jen ve spodním prádle, případně v kostýmech nebo s doplňky lidských genitálií, s pannami a jinými předměty sexuální povahy". Pokuta za neuposlechnutí vyhlášky začíná na částce 300 eur (asi 7400 korun) a může vyšplhat až na 1500 eur (asi 37 tisíc korun).

"Chování turistů má vliv na celou místní komunitu a musíme proti němu bojovat," uvedl starosta Maurici Jiménez s tím, že kdyby to bylo možné, zakázal by rozlučky se svobodou úplně. Šéf místní policie David Puertas jako jeden z příkladů nepřístojného chování zmínil incident, při němž byl nastávající ženich přilepen k lampě izolační páskou, zatímco jeho přátelé až do ranních hodin pouštěli hlasitou hudbu a zpívali.

Vyhláška dále zakazuje pohyb bez trička nebo jen v plavkách jinde než na pláži. K podobnému opatření před několika lety přistoupilo také hlavní město Barcelona. Opatření podle deníku The Guardian nicméně není příliš účinné, protože ho porušují zejména turisté, kteří ze země jednoduše odcestují, aniž by pokutu zaplatili.

S rozdivočelými večírky se potýkají takřka všechna města na pobřeží Costa Brava. Kromě letoviska Platja d’Aro to jsou například rekreační střediska Tossa de Mar nebo Lloret de Mar.

Praha podobný krok avizovala letos v dubnu. "Primárně nám jde o regulaci kostýmů, které jsou vulgární," uvedla tehdy starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská. V roce 2019 magistrát schválil vyhlášku proti pouličnímu umění. Ta zakazuje "vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her" a "vystoupení v převlecích svými rozměry zjevně přesahujícími proporce dospělého člověka".