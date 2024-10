Ježíš by TikTok ocenil stejně, jako já ocením hezkého chlapa, říká řeholní sestra

Leze po horách, jezdí na čtyřkolce a natáčí videa na sociální sítě, kde ji sledují desítky tisíc lidí. Řeč přitom není o běžné influencerce, ale o salesiánce Lamiye Jalilové, která svými příspěvky boří mýty o životě řeholních sester. "Ježíš chtěl s lidmi komunikovat, tak proč by k tomu nemohl využít nástroje moderní doby," odpovídá s nadsázkou na otázku, jak jde dohromady víra a TikTok.

Pokud existuje někdo, kdo na vlastní kůži pocítil, jak jsou cesty boží doopravdy nevyzpytatelné, je to právě dvaatřicetiletá Lamiya Jalilová. Narodila se a vyrůstala v ázerbajdžánském hlavním městě Baku coby jedináček. Rodiče ji však k Bohu nikdy přímo nevedli. "Babička sice byla katolička, která třeba zašla na mši, rodiče ale k víře přistupovali spíš zdrženlivě. Myslím, že v Boha věří, ale nikdy jsme se nebavili o tom, jakého jsou vyznání," vzpomíná řeholní sestra z TikToku s tím, že když rodičům oznámila své rozhodnutí vstoupit do kláštera, nesetkala se s přílišným pochopením.

"Čekali ode mě, že budu vést tradiční rodinný způsob života. Rozhodnutí stát se řeholní sestrou tehdy navíc znamenalo ze země odejít," vysvětluje Lamiya s tím, že v Ázerbájdžánu jsou katolíci v menšině a stát se knězem možné sice bylo, ale vstoupit do ženské řehole se dalo jen tak, že se člověk rozhodl pro zahraniční misii. A tak se v devatenácti letech ocitla na Slovensku. "Rodiče se s tím nikdy úplně nesmířili a na čas se mnou přestali komunikovat," vzpomíná Lamiya s tím, že postupně se jim podařilo kontakt obnovit.

Řehole? Dobrodružství!

Na otázku, jestli pro tak mladou ženu nebylo odloučení od rodiny a rodné země složité, salesiánka odpovídá, že "vlastně ani ne". "Šlo o mé svobodné rozhodnutí, odpověď na boží volání a lásku, takže jsem se nakonec nikdy necítila osaměle. Ve chvíli, kdy jsem se tak rozhodla, začalo jedno velké dobrodružství," vzpomíná vyrovnaně.

"Když se takhle rozhodnete, váš život už nepatří vám, ale patří Bohu. Najednou musíte být flexibilně otevření tomu, co přijde a co bude třeba. Přijmete řeholní sliby - čistoty, chudoby a poslušnosti, ale jinak vlastně dál vedete docela běžný život," vysvětluje salesiánka. Představu řeholního života ve 21. století ale pode ní stále provází nerealistické a mnohdy až úsměvné stereotypy. I proto se před časem rozhodla, že o svém životě začne natáčet videa na sociální sítě. Lidé jsou podle ní zvědaví. "Skrz sítě se najednou mohou ptát na to, co je zajímá. A že toho je," říká influencerka a dodává, že někteří se dokonce zeptat bojí.

"Takže se nejdřív ptají, jestli se vůbec zeptat mohou," směje se sestra. Tento jev mimo jiné přičítá za vlasy přitaženým thrillerům typu Šifra mistra Leonarda, lidé pak mají pocit, že když se budou moc ptát, zaklepe jim doma na dveře španělská inkvizice. "Takové věčné téma a velký mýtus jsou například peníze. Když jim pak řeknete, že peníze nemáte od církve, ale normálně chodíte do práce, jsou z toho dost překvapení," podotýká sestra z TikToku.

"Hezkýho chlapa poznám, mám oči."

Další horké téma jsou podle ní vztahy. "Když se vás někdo zeptá, jestli můžete mít manžela, tak to ještě nějak pochopíte a vysvětlíte mu, že nemůžete a proč. Když se pak někdo navážno doptá, jestli teda 'aspoň frajera', tak už vám trochu cukají koutky," popisuje s nadsázkou Lamiya. I za takové dotazy je ale ráda a snaží se na ně vždy odpovídat trpělivě a s pochopením. "Zároveň to není tak, že bych nedokázala na ulici ocenit pohledného chlapa. Vidím, když je někdo pěkně oblečený, učesaný a dobře vypadá. Pořád jsem normální člověk, co má oči," směje se řeholní sestra.

Když téma rozhovoru zvážní a stočí se k otázce, kdo jsou pro ni její nejbližší, pokud nemůže mít partnera, reaguje bez váhání. "No přece další sestry! Jako salesiánky se často stěhujeme, to je taky koneckonců to dobrodružství, takže ač je to náročné, poznáváte díky tomu stále nové lidi. A v místech, kde jste působili, vám ti přátelé pak zůstávají. Vždycky se tak pak máte kam vracet," říká Lamiya.

"Ale ještě k těm vztahům, myslím, že se mi zatím nikdy nestalo, že bych šla po ulici a tam potkala nějaký pár a u toho si říkala 'Ty jo, těm to ale sluší, to je škoda, že jsem řeholní sestra a tohle nikdy nezažiju'," vypráví. Sama sebe vnímá jako člověka, který má možná své slabosti a může lecčemu podlehnout, zároveň ale věří, že Bůh ví, že mu chce zůstat věrná, a umožní jí to.

"Stejně jako mi umožnil věnovat se influencerství," rozvádí dál svoji myšlenku. Když s natáčením videí začínala, bylo pro ni těžké se rozhodnout, jakou formou a jestli vůbec takový obsah na sociální sítě vytvářet. "Čekala jsem od Boha na znamení, že je to správná cesta a že to mám takhle dělat. A to mohlo být vlastně cokoliv, krásná zpráva od někoho ze sledujících nebo podpůrný komentář. Tak dělám, co dělám, ale jsem otevřená všemu - třeba i ve správnou chvíli skončit," míní řeholní sestra, která sociální sítě vnímá jako dobrý prostředek ke komunikaci s nejrůznějšími lidmi napříč společenskými vrstvami a sociálními bublinami. "Myslím, že třeba Ježíš by to mohl ve své době vidět podobně. Chtěl oslovit velké davy lidí, tak proč by k tomu nepoužil takový nástroj," krčí rameny Lamiya Jalilová.