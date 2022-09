Jezděte na kole i v mrazech, nabádá švédský dopravce. Dobrovolníkům nabízí zimní gumy

Skandinávské zimy bývají kruté a jen hrstka nezdolných nadšenců se během nich odváží jezdit do práce na kole. Agentura Västtrafik, která zajišťuje veřejnou dopravu na západě Švédska, to chce ale změnit. Cyklistům, kteří své stroje ani ve sněhových vánicích nevymění za auta, nabízí mrazuvzdorné pneumatiky.

Dopravní společnost Västtrafik hledá 420 statečných, kteří v nejchladnějších měsících alespoň třikrát týdně vyrazí do zaměstnání na kole. Pokud se zavážou výzvu splnit, dostanou zimní gumy a reflexní vestu, aby na namrzlých chodnících a vozovkách nepřišli k úrazu. Do projektu se zapojilo celkem třináct měst na západě Švédska v čele s Göteborgem. Píše o tom web The Mayor.

Kampaň si klade za cíl ukázat, že cyklistika nepřestává být bezpečnou alternativou k ekologicky nešetrným automobilům ani s příchodem prvních mrazů. Že se jí lidé mohou bez obav oddávat celoročně, se budou snažit dokázat i samotní účastníci. Budou mít totiž za úkol pravidelně hodnotit zimní údržbu silnic a popisovat, jak se jim v nevlídném počasí na kole cestovalo.

"Doufáme, že dostaneme více lidí na kola i v zimě. Pomůžeme jim s veškerým potřebným vybavením a věříme, že se nám společně podaří změnit zažité zvyklosti. Rádi bychom přispěli ke zmírnění uhlovodíkových emisí, které automobilová doprava zanechává v atmosféře," uvedla vedoucí projektu Lena Hesselrothová. Nábor dobrovolníků končí 25. září a kampaň by měla trvat od začátku letošního prosince do začátku příštího března.

