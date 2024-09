"Když tam vlezeš po krk, dám ti pětikorunu." V pražském biotopu vám zmrzne i mozek

Koupat se v pražských Lysolajích je v tropickém počasí podobný pocit, jako když po patnácti minutách v rozpálené sauně vlezete do ledového bazénku. Nejdřív necítíte nohy, pak ruce a těm statečným, co se troufnou potopit, snad zamrzne i mozek. Voda v biotopu má patnáct stupňů Celsia a i proto je více lidí na březích než v ní. Kdo tam ale udělá pár temp, zvládne bez pocení i parné odpoledne.

V uplynulém tropickém týdnu začínal být u rokle v pražských Lysolajích ruch okolo čtvrté odpoledne. V tu dobu se okolo malého biotopu, který tady radnice nechala vybudovat už před pár lety, začínaly scházet rodiny s dětmi. "Lucie, to je málo! Jen jdi dál," volá tatínek na čtyřletou holčičku, která s malým žlutým kruhem couvá z vody sahající jí asi po pás. "Řekli jsme si, že ti dám pětikorunu, jen když tam vlezeš až po krk. Takhle tu sázku nevyhraješ," přesvědčuje svou dceru a ta houževnatě otočí směr zpátky do vody, jenže jí podklouzne noha a už na mělčině spadne. "Tak, a už jsem tam byla po krk," říká, když vyběhne na břeh.

Vlézt do studené nádrže, kterou napájí pramen Lysolajského potoka a voda tak i v horkých dnech nepřesáhne teplotu patnáct stupňů Celsia, není snadné. Pocitově je tu teplota nižší než u pana Veselíka v Divoké Šárce. I tam člověk obdivuje každého, kdo se do vody ponoří celý a udělá pár temp. "To zvládneš, dýchej nosem hodně zhluboka," ozývá se další z tatínků, který se svou dceru snaží nalákat do biotopu, zatímco jiné děti do něj bezhlavě skáčou z mola, jakoby snad ani neznaly rozdíl mezi teplou a studenou vodou.

"Je to obdivuhodné. Mně to teda stačí jednou," směje se obyvatelka Prahy 4, které o chladivé lázni řekla její kamarádka. "Je to osvěžující a v takhle velkých vedrech si sem ráda zajedu. Ale že bych v tom zvládla plavat nějak dlouho, to ne. Člověku ztuhne celé tělo, ale když vyleze, je to paráda," dodává.

Chladný biotop si oblíbili hlavně místní, ale jezdí sem i lidé z nedalekých obcí. "Jel jsem na kole z centra Prahy domů a bylo mi strašné vedro. Pak jsem si vzpomněl, že mám po cestě tenhle biotop. Hodně to místním závidím, myslím si, že je to skvělý počin," říká jeden z obyvatelů nedalekého Suchdola.

Podívejte se na fotky.