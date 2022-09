Jako když si vyčistíte brýle. Nové záběry Titaniku odhalují dříve nevídané detaily

Americká potápěčská společnost OceanGate Expeditions pořídila v hlubinách Atlantského oceánu jedinečné záběry vraku potopeného Titaniku. Poprvé od roku 1912, kdy slavný parník havaroval po srážce s ledovcem, na kameru zachytila detaily jeho obří patnáctitunové kotvy nebo kotevního řetězu s nánosy rzi a bakterií.

Výzkumníci podnikli osmidenní expedici k vraku Titaniku, ležícího v hloubce téměř čtyř kilometrů v severním Atlantiku, na konci června. Díky nejnovějším kamerovým technologiím pořídili historicky první záběry lodi v ultra vysokém rozlišení 8K. Tím odhalili nebývalé detaily, které se doposud od objevení vraku nepodařilo na kameru zachytit.

Video například ukazuje zkorodované zábradlí, které při potopení z lodi odpadlo, nebo mohutnou kotvu. "Vrak studuji už desítky let a absolvoval jsem několik ponorů. A nevzpomínám si, že bych viděl nějaký jiný snímek, který by ukazoval takovou úroveň podrobností," uvedl v prohlášení potápěč společnosti Rory Golden.

"Nikdy jsem například neviděl jméno výrobce kotvy, kterým byl Noah Hingley & Sons Ltd.," dodal. Kamera také mimo jiné zachytila i ve filmu proslavenou lodní příď, nákladový prostor či jeden z obřích kotlů, který spadl na dno při rozlomení lodi.

Jedinečná šance pro výzkumníky

Podrobné záběry také vědcům umožní přesněji studovat mořský život na zkorodovaných částech lodi či zjistit, jakou rychlostí se vrak v hlubinách rozkládá. "Při porovnávání snímků z roku 2021 již vidíme v některých oblastech vraku mírné změny," komentoval prezident společnosti Stockton Rush. Další výpravu plánují podniknout v květnu příštího roku.

Bezmála 270 metrů dlouhý Titanic se potopil při plavbě ze Southamptonu do New Yorku v noci na 15. dubna 1912 poté, co narazil do ledovce. Havárie stála život více než 1500 lidí z celkových 2224 cestujících a členů posádky na palubě.

Vrak lodi se v hlubinách Atlantského oceánu asi 600 kilometrů jižním směrem od kanadského ostrova Newfoundland podařilo objevit teprve v roce 1985. První záběry z podmořského robota tehdy ukázaly, že vrak dosedl na dno rozlomený na dvě části a jeho okolí bylo poseto řadou úlomků a nejrůznějších předmětů. Část z nich již byla vyzdvižena na hladinu.