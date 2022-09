Japonská pornohvězda objala za den tři tisíce lidí. Fanoušci na ni ale nesměli sahat

Čtyřiadvacetiletá pornoherečka si během objímání dopřála jen jednu tříhodinovou pauzu a několik desetiminutových přestávek. Po uplynutí čtyřiadvaceti hodin se nechala slyšet, že je "naprosto vyčerpaná". Napsal o tom zpravodajský server Next Shark.

Během jediného dne a noci jí celkem prošlo náručím 3163 fanoušků. Fukadaová během objímání vystřídala několik různých oděvů, včetně tradičního kimona jukata, kostýmu králíčka či kancelářského kostýmku. Na záznam živého přenosu celé akce se zájemci mohou podívat na hereččině YouTube kanálu, který sleduje více než 1,13 milionu odběratelů.

Fanoušci za objetí nemuseli nic platit, ale pokud si chtěli pořídit selfie s pornohvězdou, stálo je to tisíc jenů (asi 175 korun). Při objímání navíc museli mít obě ruce připažené nebo za zády a nesměli Fukadaové objetí oplatit - což je poněkud v rozporu s její touhou být nejvíce objímanou ženou na světě.

To, co píšu do knížek, vůbec nesouvisí s mým životem, žiju hrozně jednoduchý život, nemám rád dobrodružství, jsem papuč, tvrdí Patrik Hartl | Video: Daniela Drtinová