Jaké kosmetické pomocníky sbalit s sebou na dovolenou?

Konečně se chystáte na dovolenou, ale to, co nesnášíte nejvíc je zase tady – balení se. Nevěšte hlavu, my vám pomůžeme, abyste na nic nezapomněli.

1. Dezinfekce Dezinfekce je důležitá nejen, když řešíte osobní hygienu, ale také při aplikaci make-upu a dalších kosmetických produktů. Pokud si totiž nevyčistíte ruce, kterými si na obličej chcete nanášet například opalovací či BB krém, můžete si pleť zanést nechtěnými bateriemi a nečistotami, které zapříčiňují různé pleťové neduhy - a na ty pak nebude stačit ani pudr nebo korektor. 2. Vyživovací krém a SPF Vyživovací krém je naprostý základ, který vás ochrání na dovolené v mrazu i horku. Nejlépe si pořiďte ten na celé tělo, včetně obličeje a úplně nejlépe s SPF (ochranný faktor proti ultrafialovému záření). Napadá vás, proč se mám mazat i v chladném podnebí? I tam totiž do vzduchu prostupují sluneční paprsky. Díky filtru, který zachytává škodlivé záření, chráníte vaši pleť před předčasným stárnutím. (Pokud se chystáte koupat v moři, v jezerech, v řekách, doporučujeme používat produkty, které nehubí korálové útesy a oceánskou mikroflóru.) 3. Parfém a deodorant K čemu by bylo skvěle vypadat, když by váš božský vzhled doprovázel nelibý odér? Není tak důležité se nepotit, to je ve výsledku zdravé, ale kdo by chtěl zapáchat? V takovém případě nezapomeňte zabalit deodorant a parfém. Pokud se vám nechce tahat celý flakón, pořiďte si cestovní minilahvičky s rozprašovačem, do kterých svůj oblíbený parfém pro muže (či ženy) snadno odstříknete. Tip redakce: Herec Oldřich Nový měl takový trik. Před scénami, ve kterých se líbal s ženou, nebo u ní byl velmi blízko, si nanášel malé množství parfému na špičku jazyku, aby jeho filmová partnerka měla z natáčení co nejpříjemnější zážitek. To byl elegán, že? :) (Ovšem stačí opravdu jen malé množství, jelikož parfémy bývají kvůli svému složení hořké.) A ústní vodu můžete nechat doma. 4. Smývatelná či slupovací pleťová maska Pokud chcete svou pleť řádně odměnit po celodenním slunění, dopřejte ji výživu v podobě smývatelné či slupovací masky. V tropech sáhněte po hydratační variantě, ve velkém mrazu na masku ale raději zapomeňte. Hydratace zapříčiňuje to, že voda ve vaší pleti zamrzne a tím pleť poškodí. Následné mikrotrhlinky pak nedovolí pleti, aby zadržovala potřebnou vlhkost.