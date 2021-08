Jak si tohle dá na chleba? Kanadský astronaut baví medem ve vesmíru

Astronaut ve videu, které se stalo hitem na TikToku, ukazuje, jak bizarně se med chová ve vesmíru.

David Saint-Jacques, astronaut z Kanadské vesmírné agentury (CSA), zveřejnil klip, ve kterém ukazuje vliv mikrogravitace na med. "Ukážu vám, jak se chová med při nulové gravitaci," uvedl video.

Poté na kameru odšroubuje víčko sklenice, z níž "teče" med, který ale zůstává vcelku a připomíná spíš gumu. Klip zakončí slovy: "Když odstraníte gravitaci, dějí se zvláštní věci."

Video z vesmíru přitom není žádná novinka, je dva roky staré, ale v poslední době zažívá velkou popularitu na TikToku. Uživatelé této sociální sítě jsou chováním medu ve vesmíru ohromeni a vymýšlejí různé vtípky: "Určitě se vyplatilo utratit několik milionů dolarů za tenhle experiment."

Videa astronautů ve stavu beztíže jsou velmi oblíbená, například v roce 2013 ukázal kanadský astronaut, co se stane, když budete ve vesmíru plakat. Dal si do oka kapku pitné vody, která mu zůstala v oku. Po chvíli si do oka přidal ještě trochu vody a kapka se akorát zvětšila. "Čím víc ve vesmíru brečíte, tím větší máte kapku u oka," řekl ve videu, které má přes 35 milionů zhlédnutí.