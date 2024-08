Jak si dopřát o 74 procent více sexu? Odpověď leží na nočním stolku

V poslední době jsou extrémně populární takzvané "smut" knihy. Jedná se o žánr provokativní fikce, který má na TikToku více než 934 tisíc příspěvků pod hashtagem #smuttok. Co se týká tuzemských statistik, tak podle průzkumu provedeného sexshopem YOO.cz hledá inspiraci v erotické literatuře celých 71 procent českých žen.

Podle definice se "smut" týká knih, které obsahují jednu nebo více explicitních sexuálních scén, a komunita na TikToku tuto erotickou kategorii přijala s velkým ohlasem. Čtenáři smut literatury po celém světě využívají populární aplikaci pro sdílení videí k diskusi a doporučení konkrétních titulů a autorů.

Hltání fiktivních příběhů obsahujících sexuální scény přitom může mít velmi pozitivní dopad na jejich čtenáře, jak vyplývá ze studie výzkumníka Harolda Leitenberga publikované v The Journal of Sex Research. Podle výsledků jeho bádání totiž mají ženy, které čtou smut, o 74 procent více sexu než ty, které tomuto žánru neholdují. Zkušenost je také o poznání kvalitnější.

"Příčinou je skutečnost, že ženy častěji fantazírují a mají intenzivnější a realističtější sexuální představy, když čtou sugestivní obsah. Závěrem je, že nejenže mají ženy čtenářky více sexu, ale také lepší sex, protože jsou spolu se svými partnery dobrodružnější a hravější," vysvětluje Leitenberg.

Erotická fikce může také inspirovat ženy k experimentování s masturbací a objevování toho, co je opravdu vzrušuje. To může zahrnovat odhalování praktik, které by chtěly zkoušet s partnerem, způsoby, jak používat pomůcky s cílem dosáhnout intenzivního orgasmu. Možností, jak smut zapojit k opepření intimity, je hned několik. Žena může například sdílet části románu, které ji vzrušují, se svým partnerem. Čtení nahlas může stimulovat intimitu a inspirovat partnery k novým nápadům.

Pokud čtenářka narazí na scénu, která ji zaujme, může si o ní udělat poznámku a své fantazie následně sdělit svému protějšku.

