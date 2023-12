Co psi, mají si kde hrát? Debata ukázala, jaká je Praha z pohledu ne/pejskařů

Páníčkem a paničkou je v Praze asi čtvrtina obyvatel, a psi jsou tak nedílnou součástí našeho veřejného prostoru. V souvislosti s nárůstem obyvatel se dá navíc očekávat, že zvířat bude v hlavním městě přibývat. Je na to milionová metropole připravená? Co se v ní dá zlepšit a jak vyjít vstříc těm, kteří psa nemají? Otázky, na které odpověděla diskuse v Centru architektury a městského plánování.

Do debaty nazvané "Praha jako dog-friendly město" přijali pozvání krajinářský architekt a městský koordinátor adaptační strategie Prahy na změnu klimatu Jan Richter, ředitelka Nadace na ochranu zvířat Eva Marlen Hodek, psí trenér Tomáš Nushart a místostarostka Prahy 2 Lucie Pechová.

Aktuálně.cz debatu pořádá ve spolupráci s iniciativou Lepší město pro zvířata (Mars), která má za cíl vytvářet dlouhodobě bezpečné a příjemné prostředí pro všechny obyvatele města. S odborníky jsme se bavili o tom, jaká je Praha z pohledů pejskařů i nepejskařů a jaké problémy musí oba tábory překonávat na cestě k vzájemnému porozumění a harmonickému soužití.

Témata diskuse vycházely z výsledků říjnového průzkumu mezi obyvateli Prahy. Dotazovaní v něm uvedli například to, že neukázněné majitele, kteří po svých miláčcích nesbírají exkrementy, snáší hůř než "zlobivé psy". Pro samotné čtyřnohé přátele by si pak přáli, aby měli více travnatých ploch, kde mohou běhat na volno a hrát si, byli by i pro větší počet cvičáků nebo speciálních pítek v ulicích města.