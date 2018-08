Představujeme vám Ferrari ve světě domácích i profesionálních automatických kávovarů. Dejte si záležet při výběru svého domácího espressa a poraďte se s profesionály. JURA je švýcarský inovátor a výrobce jedinečných espresso kávovarů, které naplní očekávání nejnáročnějších zákazníků.

Jak připravit špičkovou kávu doma i v kanceláři?

Ačkoli má káva své silné historické kořeny, málokterá doba byla jejímu popíjení tak nakloněná, jako je dnes. Ať už je to vliv jiných zemí, či inspirace moderním pojetí gastronomie, barmany ve městech pomalu střídají baristé. Ti nenásilnou formou vzdělávají své hosty nejen v přípravě, ale především ve vychutnání si kávy. A tak většina z nás zatoužila po dokonalé kávě i u sebe doma. Dopřát si šálek silného espressa, to by bylo něco. Díky moderním technologiím a přístrojům to není problém. Ale jak si takový espresso kávovar vybrat?

Kávovar, který šlape jako švýcarské hodinky

Kávovar pro domácí i kancelářské použití musí mít několik základních vlastností, díky kterým připravíte během několika vteřin výtečný nápoj.

Abyste se při výběru kávovaru trefili do černého, představíme vám Ferrari mezi automatickými kávovary, které k přípravě kávy přistupuje inovativním způsobem již od svého vzniku. Švýcarská společnost JURA se v současnosti specializuje jen na výrobu kávovarů a své produkty přivádí téměř k dokonalosti. Za tím vším stojí celá řada inovativních technologií, díky kterým si můžete vychutnat svůj oblíbený šálek kávy v pohodlí svého domova.

První espresso kávovar JURA spatřil světlo světa v roce 1977

Svůj první kávovar vyrobila společnost JURA již v roce 1937. Nešlo o klasický kávovar podle současných trendů, ale o dvou-litrový kávovar fungující na principu percolatoru. V další dekádě továrna vyrazila světu dech s luxusním provedením kávovaru z poniklované mosazi. Sedmdesátá léta byla ve znamení automatizace. JURA vyrábí mlýnky na kávu s možností nastavit hrubost mletí. Každým dalším rokem společnost JURA své kávovary vylepšovala a doplňovala je o další funkce, jako jsou automatické zpěnění mléka, dotykový displej a další moderní technologie tak, jak je známe u současných modelů

Kávovary JURA vydrží desítky tisíc cyklů

JURA se úkolu vyrobit skutečně kvalitní kávovar zhostila s precizností vlastní Švýcarům. Myslí nejen na potřeby domácího použití, jak dokazuje v případě oblíbených kávovarů JURA E80 a JURA E6, ale i na firemní vytížení kávovarů, které jsou nejvíce zastoupeny řadou JURA WE8 a JURA X6. Propracovaná a důmyslně vyrobená konstrukce z bytelných materiálů dělá kávovary JURA vysoce odolné. Intuitivní ovládání je samozřejmostí díky plně barevnému displeji.

Kávovary JURA jsou jedinečné díky použitým patentovaným technologiím a péči při výrobě, která probíhá stále v Evropě!

P.E.P. , pulsní propaření, jež získá z kávy maximum chuti v extrémně krátkém čase, v tomto případě je vyloučené přepalování kávy během přípravy.

, pulsní propaření, jež získá z kávy maximum chuti v extrémně krátkém čase, v tomto případě je vyloučené přepalování kávy během přípravy. Aroma G3 , vícestupňový zabudovaný mlýnek, který pomele kávu přesně podle vašeho nastavení.

, vícestupňový zabudovaný mlýnek, který pomele kávu přesně podle vašeho nastavení. I.W.S., inteligentní systém filtrace vody. Filtr samy detekují zanesení a upozorní na nutnou výměnu. Filtrují nejen "tvrdé" látky, ale i těžké kovy.

Dejte si záležet a vyberte si opravdu kvalitní přístroj, který vám bude dělat dlouho radost.