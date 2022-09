Jak pomoci rodinám s postiženým dítětem? Hrdinou může být každý, ukazuje nový projekt

Katka pracuje ve finančním oddělení leasingové firmy. Ve čtvrtek vyráží vyzvednout Denisku, 14letou dívku s těžkým mentálním postižením a potřebou celodenní péče. Stráví s ní odpoledne a vrátí ji rodičům, kteří konečně měli prostor si odpočinout nebo třeba zajít na poštu.

Rodiny dětí s těžkým postižením, které o své děti pečují ve dne v noci, si nemají možnost oddechnout. V Česku totiž zoufale chybí potřebné sociální služby, které by jim v péči o vlastní děti s těžkým postižením odlehčily. Ty, co existují, jsou přeplněné, takže získat místo a vhodnou podporu je v zásadě nereálné.

Jednoduchým a rychlým řešením se v ČR ukazuje novinka, která přichází ze zahraničí: homesharing. V Česku ho po prvním testování zkouší devět organizací napříč republikou.

V homesharingu se dají dohromady rodiny dětí s postižením a lidé, kteří třeba jednou za dva týdny tráví čas s dítětem s postižením. Rodiny si odpočinou, děti se dostávají do nového prostředí a tím rozvíjí sociální dovednosti, hostitele zase obohacují situace, do kterých se v běžném životě nedostanou.

"Míša je můj kámoš," popisuje zase Mario, který rád tráví čas s Michalem. Společně si užívají třeba plavání v bazénu. A oba působí velmi spokojeně. "Prostě mě naučil být v přítomnosti," shrnuje Mario, co si ze vztahu s mladým mužem s mentálním postižením odnáší.

V Česku se právě teď hledá 150 lidí, kteří darují chvíle svého času dětem s postižením a zapojí se do homesharingu. Zájemci se nejdříve mohou nezávazně zúčastnit informačního večera, kde se dozví více podrobností o možnostech zapojení.

Pro ty, kteří se budou chtít zapojit, je pak připraveno několik školení, na kterých se dozví, jak vše funguje, jaká jsou úskalí a jak se připravit na různé situace. Až poté se párují vhodné rodiny s vhodnými hostiteli tak, aby si rozuměli co nejvíce a mohli se vzájemně co nejvíce obohatit. Zájemci se mohou dozvědět více informací nebo se zapojit do homesharingu na homesharing.cz.