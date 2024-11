Jak na to, aby vám byt v Praze mohl říkal „Pane“? V Letnianu na to mají BYX

Že je vlastní byt v Praze fata morgána? S BYXem vám k němu pomohou a zhodnotí i vaše peníze

Bydlet v Praze ve svém není fata morgána. V domě Letnian vám k bytu pomohou chytrým financováním. Je to i dobrý tip na investici. Promyšlený transakční program BYX nyní umožňuje splnit si sen i těm, kteří si zatím nemohou dovolit hypotéku.

Představte si to: vlastní vymazlený domov v dobré lokalitě. A co víc: Vy na něj máte!

V Letňanech právě vzniká rezidenční projekt Letnian, který nabízí možnost bydlet "ve svém" s minimálními počátečními náklady. Díky principu rent-to-own lze rovnou bydlet jako nastávající vlastník ve svém budoucím bytě a společně s nájmem postupně splácet kupní cenu bytu. Potřebujete jen malou zálohu - stačí 5 % z ceny bytu - a můžete bydlet s fixovanou cenou bez složitého vyřizování hypotéky hned na začátku. Pokud byste pak k doplacení zbývající části kupní ceny přece jen hypotéku zvolili, čas na její vyřízení máte až do roku 2029.

Podle realitní makléřky Lexxus Norton Hany Freiberger definuje bytový dům Letnian mnoho superlativ. Kvalitní provedení a architektura, promyšlené dispozice, skvělá občanská vybavenost, dopravní dostupnost a zeleň na dosah ruky jsou jen některé z nich. Ať už tedy hledáte své první vlastní bydlení, nebo větší byt pro rodinu, tady vám to nabídnou.

Jak program funguje?

BYX vám umožní investovat do bydlení bez vysokých vstupních nákladů. Část ceny bytu pokryjete zálohou, kterou můžete přizpůsobit svým finančním možnostem. Měsíčně platíte část nájmu a postupně při tom splácíte cenu bytu.

Díky této možnosti se nemusíte obávat růstu cen nemovitostí - cena je dána a známa už dnes. "S programem BYX dáváme lidem možnost bydlet a současně investovat. Nájemné postupně měníte ve vlastnictví bytu, což je ideální způsob, jak si zajistit vlastní bydlení i bez vysoké hypotéky," říká Mgr. Michal Fujak, manažer programu BYX.

Pro koho je program vhodný?

Tento model je vhodný nejen pro lidi, kteří chtějí vlastní bydlení, ale momentálně nemají dostatek prostředků, ale i pro investory. BYX je skvělou volbou pro každého, kdo chce investovat do stabilní hodnoty a současně mít jistotu fixní ceny. Bydlení v Letňanech je lákavé i díky rozvíjející se lokalitě. Najdete zde veškerou občanskou vybavenost - školy, parky, neskutečné množství sportovišť, od tenisových kurtů, přes lední stadion, až po aqua centrum. Zároveň je v místě díky nedaleké stanici metra a napojení na městský okruh výborné dopravní spojení.

Co konkrétně nabízí Letnian?

Byty 1+kk až 4+kk v projektu Letnian jsou dostupné pro každého, kdo chce začít investovat do vlastního bydlení. K dispozici je i online kalkulátor na webových stránkách projektu, kde si můžete snadno vypočítat, kolik z kupní ceny v průběhu programu uhradíte, a kolik bude potřeba doplatit na jeho konci. Například za byt 2+kk budete měsíčně platit jen o něco více, než by stál klasický nájem, ale s tím rozdílem, že se každý měsíc posouváte blíže k tomu, aby vám byt říkal "Pane."

Transakční program BYX velmi chytrý a překvapivě přehledný

Posuďte podle obrázku anebo si přečtěte víc www.byx.cz.

"Program BYX je velmi flexibilní cesta k vlastnímu bydlení. Díky možnosti individuální volby výše zálohy, a výše měsíčních plateb, umožňuje BYX zájemcům o vlastní bydlení dosud nevídanou volnost a přizpůsobivost. Kromě průběžného snižování zbývající části kupní ceny, dává kupujícím i dostatek času (pozn.: do června 2029) připravit se na její doplacení - ať už hypotékou anebo z jiných zdrojů. Tento flexibilní model je odpovědí na nejistoty dnešní doby a potřebu přizpůsobitelnosti," dodává Fujak.

Všechno mají na webu

Příklady financování bytů vybraných dispozic má Letnian a BYX v přehledné podobě ke stažení pod symbolem akce ve webovém ceníku. Dobrou pomůckou je i online kalkulátor. Stačí zde zadat parametry podle vašich představ a finančních možností a hned jasně uvidíte, kolik z ceny bytu s programem BYX uhradíte a kolik bude zbývat doplatit na jeho konci. Tyto údaje vám pomůžou s plánováním, např. případné hypotéky, kterou je možné na program BYX navázat. Můžete si také spočítat, kolik ušetříte z celkové ceny při úhradě vyšší zálohy.