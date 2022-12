Pornoherec Siffredi získá městské ocenění. Výběr jako z estrády, kritizují místní

Město Ortona, které leží na jaderském pobřeží ve střední části Itálie, se rozhádalo kvůli ocenění, které radnice udělila nejznámějšímu žijícímu rodákovi - herci v pornografických snímcích a producentovi filmů pro dospělé Roccovi Siffredimu.

Starosta Leo Castiglione se rozhodl Siffredimu udělit nejvyšší městské ocenění, což se nelíbí části opozice a některým obyvatelům, uvedl deník Corriere della Sera. Siffredi, který se ve městě narodil v roce 1964 jako Rocco Tano, slíbil, že si cenu převezme.

Město Ortona, v němž žije zhruba 22 tisíc lidí, každoročně uděluje 28. prosince cenu jednomu ze svých občanů, který město proslavil i za hranicemi regionu. Podle starosty si Siffredi cenu pojmenovanou podle data osvobození města do nacistických a fašistických jednotek určitě zaslouží. "Zajisté Rocco Tano představuje osobnost, kterou znají diváci i daleko za národními hranicemi," uvedl Castiglione.

Volba letošního oceněného ale u některých obyvatel města vyvolala nevoli. Podle nich by cenu odkazující na osvobození od nacismu měl získat člověk, který se vyznačuje jasnými občanskými ctnostmi. Kritici tvrdí, že radnice jednala jen s vidinou získat mediální pozornost. Podle opozičního zastupitele Ilaria Coccioly navíc starosta vybral oceněnou osobnost sám, bez konzultace s ostatními zastupiteli. "Výběr je to jako z estrády," kritizuje opozice.

Samotný Siffredi už oznámil, že se zúčastní slavnostního udílení ceny na konci prosince i s rodinou, Dodal, že je to nejkrásnější cena, kterou kdy dostal. "Je to krásný vzkaz, který je směřován především mladým: dělejte to, co jste si vždy přáli dělat, dělejte to s vášní a výdrží, bez studu," řekl Siffredi římskému deníku Il Messaggero.

Vedle pornografických filmů Siffredi hrál i v několika běžných snímcích a televizních inscenacích.