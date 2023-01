Inteligentní monstra. Tihle vrazi vzali život desítkám lidí, dostat je trvalo léta

Ve věku 71 let zemřela divadelní a televizní režisérka Kristina Taberyová. Na začátku devadesátých let stála u vzniku humanitární organizace Člověk v tísni, která dnes o čtvrtečním úmrtí Taberyová informovala na twitteru. Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) oznámila, že hodlá Tabeyovou navrhnout na státní vyznamenání.

Kristina Taberyová byla dlouholetou členkou správní rady Člověka v tísni. "Kristina nám byla stále na blízku, vždy ochotná pomoci, byla podporující, laskavá, ale i kritická, byla dlouholetou členkou naší Správní rady. Ještě v prosinci, před měsícem, se on-line účastnila jejího zasedání," uvedl na facebooku ředitel humanitární organizace Šimon Pánek.

Synem Taberyové je novinář a šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. "Dvacet let bojovala s rakovinou, prostě se svojí zarputilostí se rozhodla, že se pustí do léčby. Nemoc se vracela, zase bojovala," uvedl na facebooku. Poslední týdny se její stav rychle zhoršoval, do posledních chvil se ale zajímala o dění, dodal.