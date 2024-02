Inspekce termovizí: Od solárních panelů po tepelné mosty v domech a bytech

Závady solárních panelů, vyhledání tepelných mostů a úniků tepla, diagnostika poškozeného podlahové topení či zjistit proč vzniká plíseň – to jsou rutinní a běžné úkoly.

V České republice vzniklo v roce 2023 přes 70 000 instalací malých elektráren, nejčastěji na střechách rodinných domů. Desítky tisíc dalších instalací budou následovat letos. Solární panely vyráběné převážně v Číně mohou a často vykazují závady. Běžný provozovatel solární elektrárny na rodinném domku to však nemá šanci zjistit. Soustava totiž funguje, i když jsou některé články v panelu vadné. Funguje, ale…. Celkový výkon klesá a vadná část infrastruktury ovlivňuje i tu zbývající (pokud nejsou instalovány tzv. optimizéry). V neposlední řadě hrozí riziko požáru. Nad situací lze jen kroutit hlavou. Například revizi spalinových cest a kotlů je nutné provádět každý rok a zodpovědný majitel tuto povinnost neodkládá. Je pozoruhodné, že se příliš neřeší potencionální rizika na střeše svých domovů. Svým známým, kamarádům a lidem, kteří se mnou problematiku řeší, doporučuji zásadně jediné: po instalaci solární elektrárny nechte kvalitu panelů před vlastním převzetím změřit nezávislou firmu. Následně provádějte kontrolní měření panelů alespoň jednou za dva roky. Změřit lze infra technologií i vlastní měnič a battery box. Je tu totiž taková maličkost, kterou 99% uživatelů elektráren neví: poškozený solární panel a nebo jeho článek se chová jako spotřebič. To znamená, že se zahřívá. A ne zrovna málo. A právě tyto tzv. "hotspoty" umí termografická technologie odhalit. S pomocí dronu je to navíc jednoduché a velmi rychlé. Případová studie zde.

Dalším často řešeným problémem jsou nežádoucí úniky tepl z rodinných domů, bytů či celých bytových domů. Naše firma Vám přináší odborné měření tepelných ztrát a úniků tepla, přičemž klade důraz na identifikaci tepelných mostů a problematiku, která může ovlivnit energetickou náročnost Vašeho bydlení. S moderními technologiemi a zkušeným týmem odborníků jsme připraveni vám poskytnout přesné a užitečné informace pro optimalizaci tepelné stability ve vašem domě. Na místě provedeme základní snímky celého pláště budovy. Následně probíhá za účasti zákazníka prohlídka celého domu zvenku i zevnitř, probíhá vlastní měření a zaznamenávají se všechny anomálie. Spolu s údaji o teplotě, vlhkosti, relativní vlhkosti následně odjíždíme a do několik dnů Vám zasíláme zpracovaný termovizní protokol z měření včetně závěru a doporučení. Disponujeme kvalitní termokamerou FLYR TELEDYNE a vlastním průmyslovým dronem. Jsme tak schopni zkontrolovat i špatně přístupná místa a střechu. "Vždy důrazně doporučujeme provést kontrolní měření před kolaudací a převzetím stavby. Měření je velmi vhodné i před nákupem jakékoliv nemovitosti za účelem posouzení stavu zateplení a odhalení případných skrytých vad. V neposlední řadě je efektivní stav nemovitosti zkontrolovat před jakoukoliv rekonstrukcí a energetickou optimalizací." Využíváme termovizní technologii ke zmapování tepelného rozložení ve vašem domě. Tímto způsobem identifikujeme oblasti s vysokými tepelnými ztrátami a odhalujeme skryté problémy. Specializujeme se na detekci tepelných mostů, což jsou oblasti s výraznými úniky tepla. Identifikací těchto míst vám umožníme přijmout opatření k eliminaci tepelných ztrát a zvýšení energetické efektivity. Typicky zjištěné závady jsou: špatná izolace, průvěje a netěsnosti, tepelné mosty, problémy s okny a dveřmi, chybějící nebo nedostatečná izolace, problémy s fasádou, problémy se střechou a stropní izolací, problémy s ventilací a plísně. Případová studie zde.

