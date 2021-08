Influencerka se fotila s erotickými hračkami. Podle tureckých zákonů jí hrozí vězení

Letový provoz nad Českem byl letos kvůli pokračující pandemii koronaviru během prvního pololetí výrazně slabší než v předchozích letech. Letoví dispečeři zaznamenali celkem 136.673 letů. Meziročně je to asi o 28 procent méně, oproti pololetí roku 2019, kdy provoz ještě neovlivňovala koronavirová krize je to pak o 68 procent méně. Vyplývá to z informací Řízení letového provozu ČR (ŘLP). Podle dispečerů ovšem v posledních měsících provoz postupně roste a vzestupný trend by navíc mohl dále pokračovat.