Hurvínek posílá první selfie z oběžné dráhy. Skleněná loutka cestuje Muskovou raketou

Hurvínek posílá první pozdrav z oběžné dráhy!🌍🛰👩‍🚀✨



Podařilo se zprovoznit první palubní kameru i počítač, který kamery ovládá, a pořídila se první fotografie našeho pasažéra na oběžné dráze.



Huge thanks to @eelkevisser and @SatNOGS pic.twitter.com/Ltl5IkLKWI