Hledáte společnou zábavu na večer? Poddejte se fantastické karetní hře Disney Lorcana

Vraťte se zpátky do časů bez každodenních starostí a notifikací, které vám nedají spát.

S karetní hrou Disney Lorcana se přenesete zpátky do bezstarostného dětství za oblíbenými postavičkami

V dnešním zrychleném světě každý z nás občas hledá únik do příběhů, které nám jsou blízké a známe je dobře z dětských let. Všichni jsme vyrostli na kouzelných příbězích plných naděje a dobra, které vždy zvítězí nad zlem.

V karetní sběratelské hře Disney Lorcana se přenesete do fantastického světa plného kouzel, dobře známých postav jako je nejlepší přítel medvídka Pú Prasátko, odvážný Petr Pan nebo elegantní fenka dalmatina Perdita. Výše zmíněné a další oblíbené postavičky objevíte v třetí sérii karetní hry Disney Lorcana, která nese název Into the Inklads.

A příběh? Stáváte se Illumineerem - čarodějem s kouzelným perem. Podivná magická síla vás zanesla do magického světa Lorcana. V něm bojujete bok po boku s milovanými Disney postavičkami, které znáte z dětství. Máte dostatek odvahy zvrátit osud celé říše?

Dejte karetní hře Disney Lorcana šanci. Odložte telefon a sociální sítě, vypněte televizi a nekonečný seriál a odpočiňte si psychicky u deskovky.

Disney Lorcana nemá komplikovaná pravidla - pochopí je i děti

Proniknout do často komplikovaných světů karetních her, jejich postav a pravidel, dokáže nejednoho odradit. To ale není případ hry Disney Lorcana, která propojuje hráče napříč generacemi. Zahrajete si ji nejenom s partnerem, s dětmi, ale také s rodiči nebo kamarády.

Řekněte ano tematickému Disney večeru, na který budete vzpomínat ještě dlouho

Připravte stylové pohoštění, sestavte si playlist z Disney písniček, skočte do nejbližšího obchodu s karetními hrami a sáhněte po balíčku na motivy vaší oblíbené postavičky.

Kdo ví, třeba se o svých blízkých dozvíte něco nového - třeba to, kterou Disney postavičku měli nejraději. Jedno je ale jisté, užijete si krásný večer plný smíchu a příjemné nostalgie.