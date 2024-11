Harrisová chválila voličům vlkodlaka. Volební nálepka je hitem v klíčovém Michiganu

Voliči v americkém státě Michigan si letos z hlasovacích místností mohou odnést unikátní suvenýr: tradiční prvky jako americká vlajka a nápis "hlasoval jsem" jsou na zdejší volební nálepce spojené se řvoucím vlkodlakem, který si strhává tričko. Podle šéfky místních voleb jsou nálepky hitem posledních dní. V závěru kampaně je ocenila i demokratická kandidátka do Bílého domu Kamal Harrisová.

"Voliči je milují," prohlásila v úterý michiganská "státní tajemnice" Jocelyn Bensonová, když informovala o účasti při hlasování v předstihu. Pak doplnila "dobrou zprávu" pro voliče, kteří výstřední nálepku zatím nemají. "K dnešnímu dni jsme tyto nálepky pro hlasující doručili do všech poboček úřadu státního tajemníka napříč Michiganem," uvedla.

Nálepky s nápisem "hlasoval jsem" jsou dlouhodobě nedílnou součástí amerických voleb a některé státy pořádají soutěže, ve kterých mohou lidé přicházet s novými návrhy. V Michiganu letos zvítězil návrh 12leté Jane Hynousové s rozzuřeným vlkodlakem.

"Prostě jsem chtěla udělat něco, co bude… vtipné a ne moc vážné," řekla v září listu The Washington Post. "Protože, víte, hlasování je tak vážná věc, a chcete tam mít něco, co to trochu odlehčí," dodala školačka.

Nálepku před dvěma měsíci vyzdvihl komik John Oliver ve svém pořadu Last Week Tonight, který sledují miliony lidí po celém světě. "Všechno je na ní dokonalé. Práce s liniemi, kinetická energie strhávaného trička, vlčí hlava natažená vzhůru ve vlastenecké extázi nad konceptem demokracie," komentoval v jedné z epizod. Podle michiganského rádia WGRD se nálepky staly také hitem na tiktoku a nyní se prodávají na internetu.

Příspěvek na sociální síti X jim věnovala i viceprezidentka Harrisová. Publikovala video ze setkání s voličem, který jí "slavnou" nálepku ukazoval. "Volební nálepka v Michiganu je zajímavá. Běžte dnes hlasovat a vezměte si jednu pro sebe," uvedla.

Michigan je jedním ze států, kde se letošní prezidentské volby rozhodují, Harrisová a její republikánský soupeř Donald Trump tak do poslední chvíle mobilizují místní voliče. Stát na severu USA už má za sebou devět dní brzkého hlasování ve volebních místnostech, během kterých své hlasy odevzdaly statisíce lidí.