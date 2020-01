Harry a Meghan bojují s bulvárem i v Kanadě, paparazziům pohrozili žalobou

Vévodové ze Sussexu pohrozili právními kroky paparazziům, kteří se usídlili u jejich současného domova na ostrově Vancouver Island.

Harry přiletěl do kanadského Vancouveru teprve zkraje týdne a už se společně s manželkou Meghan pustili do boje s bulvárem, který manželský pár sleduje i za oceánem.

Právníci vévodů uvedli, že zveřejněné fotografie, na nichž je Meghan se synkem Archiem na procházce se psy, vznikly bez jejího souhlasu a že se fotograf ukrýval v křoví a špehoval ji.

Zástupci bulváru prý používají objektivy pro focení na dálku a snaží se rodinu vyfotit, i když je v domě. Pokud toho fotografové nenechají a noviny budou publikovat jejich snímky, hodlají se manželé bránit právní cestou.

Podle kanadských médií je mínění v zemi rozděleno v názoru na to, že si Harry a Meghan vybrali Kanadu za druhý domov. Podle jednoho z nedávných průzkumů by většina Kanaďanů chtěla Harryho jako generálního guvernéra, tedy zástupce britské královny. Jiný průzkum ale ukázal, že vítáni moc nejsou a že většina Kanaďanů nechce platit výdaje na zajištění jejich bezpečnosti.

Jsem z toho smutný, řekl Harry

Rozhodnutí opustit role předních členů královské rodiny a finančně se osamostatnit oznámili mladí manželé tento měsíc a překvapili tak všechny, včetně královny Alžběty II. Ta posléze svolala "krizový královský summit" a minulý týden Buckinghamský palác oznámil, že Harry a Meghan přijdou o titul královská výsost, ač vévodou a vévodkyní ze Sussexu zůstanou. Nebudou už též placeni z veřejných prostředků a přestanou plnit pracovní povinnosti plynoucí z příslušnosti ke královské rodině. Mohou ale pokračovat v soukromých charitativních aktivitách.

Pětatřicetiletý Harry v neděli nicméně vyjádřil nad novou situaci lítost. "Jsem velmi smutný z toho, že to takto dopadlo," uvedl. "Spojené království je můj domov a místo, které miluji. To se nikdy nezmění," řekl též mladší syn následníka trůnu prince Charlese. "Doufali jsme, že budeme dál sloužit královně, Společenství a mým armádním spolkům bez veřejného financování. Bohužel to nebylo možné," dodal Harry. Rozhodnutím, které oznámili začátkem ledna, chtěli s Meghan hlavně získat větší soukromí.

Video: Harry a jeho slova o odchodu z královské rodiny