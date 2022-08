“Haničko Písničko, srdce se mi trhá na kusy.” Takový byl život pěvecké hvězdy

Foto: Ondřej Pýcha / Supraphon

Třeba tím, že jsou ty texty v určitém smyslu slova nadčasové? Láska, trápení ani počasí přece nikdy nevyjdou z módy…

Myslím, že to není jen texty, ale i interpretací. Ano, zpíváte krásné texty, zpíváte o věcech ze života, ale podáte je tak, že jim lidé věří, že je nevnímají jako nějaký útvar, ale v podstatě si je aplikují na svůj život. Pamatuji si, jak se někteří fanoušci urazili, když se dozvěděli, že píseň Maluj zase obrázky není o mém životě a že jsem ji nenapsala já. Tehdy jsem v nějakém rozhovoru řekla, že nejsem autor, ale interpret. Někteří lidé tehdy byli velice zklamaní, říkali mi, že mi i dříve psali, ať si z toho nic nedělám, že je v životě potkal stejný osud. Pamatuji si, že jsem jim tenkrát řekla: "Pokud jste tomu věřili, pak je všechno v pořádku, tak by to mělo být."

Vaše nejznámější písničky jsou ze 70. a 80. let, tedy z doby minulého režimu. Řekla jste si tehdy „raději zpívat apoliticky než nezpívat vůbec“?

Já jsem nikdy neměla ambice zpívat politické písně. Vždy mě zajímal život jako takový a chtěla jsem se realizovat ve svém produktivním věku. Myslím si, že hudba může lidem udělat radost i v těžkých chvílích. Ale to, jestli někdo zpíval, anebo nezpíval, byla každého volba. Na to, co je, nebo není dobře, obecně neexistují žádná pravidla. Každý člověk v každé době by se měl rozhodovat podle vlastního svědomí.

V roce 1989 jste ale podepsala Několik vět, souhlasila jste s propuštěním politických vězňů a svobodou slova, za což jste měla zákaz veškeré tvůrčí činnosti.

Jestli se mne chcete zeptat, zda jsem toho někdy litovala, tak nelitovala. V tom dokumentu nebylo nic, co se nedalo podepsat. Jsem moc ráda, že jsem to udělala a mohla se tak alespoň trošičku podílet na další historii. Ta doba, která nastala, byla úžasná.

A nelitovala jste někdy, že jste se k občanské iniciativě nepřidala už dřív?

Nelitovala, já nemám ráda co by kdyby. Zkrátka jsem se nedostala ve správný čas na správné místo, jako se to stalo toho 28. srpna.