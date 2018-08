Projděte si střechu Lucerny. Unikátní pohled na Prahu doplňují tráva i Kobzova koza

Střecha pražské Lucerny se znovu otevírá veřejnosti, tentokrát s umělým trávníkem a živými zvířaty. Za projektem mimo jiné stojí, stejně jako při minulém otevírání, podnikatel Ondřej Kobza. „Nově ‚zazelenalá‘ místa tak odpovídají na stále se zvyšující počet ploch, která zabírají auta. A to je mi více než sympatické,“ říká pražský podnikatel.

Střecha bude otevřená opět pouze dočasně, a to do 11. září. Přijít můžete každý den od 12 do 18 hodin. Vstup je tentokrát 200 korun pro dospělé, 150 korun pro studenty a seniory.

