Žert se štábem se zvrhnul. Vulgaritu moderátorky viděly omylem miliony lidí

Mezi ta nejvirálnější videa roku 2023 se zařadil trapas moderátorky britské zpravodajské stanice BBC. Maryam Moshiriová při odpočítávání do začátku vysílání vtipkovala se štábem. Situace se ale nakonec zvrhla a vulgární gesto, které mělo mířit jen na pár kolegů, viděly miliony diváků stanice po celém světě.

Začátkem prosince se na sociálních sítích objevilo video, kdy moderátorka televizní stanice BBC chvíli předtím, než začne číst ty nejnovější zprávy, ukazuje do kamery prostředníček. Co ale Maryam Moshiriová netušila, bylo, že už se její záběr objevil v živém vysílání.

Poté, co video viděly miliony lidí, se moderátorka na sociálních sítích omluvila. "Vtipkovala jsem se svým týmem a neuvědomila si, že už tohle kamera zachytí. Omlouvám se, jestli jsem někoho urazila nebo naštvala. Nechtěla jsem diváky ani nikoho jiného 'vyfakovat'," popsala Moshiriová.

Později se na internetu objevilo i druhé video, které celou situaci lépe vysvětluje. Společně s odpočítáváním režiséra totiž moderátorka ukazuje na prstech rukou jednotlivá čísla od 10 po 1 sekundu, která zbývá do spuštění vysílání. Jako jedničku ale Moshiriová nešťastně zvolila gesto vztyčeného prostředníčku a zrovna při této pohnutce už byl její záběr v živém vysílání.

"Nebyla to BBC, kdo tohle celé video zveřejnil, a rozhodně jsem to nebyla já. Ale svým způsobem si myslím, že jsem ráda, že je to venku, protože to ukazuje, že jsem si při odpočítávání opravdu dělala se štábem jen trochu legraci," napsala novinářka na sociální síti X (dříve Twitter).

Nejen že video ve velkém sdíleli lidé na sociálních sítích, virální záznam z BBC se objevil i na oficiálním účtu britské Konzervativní strany na sociální síti X. Politici k videu připsali komentář: "Labouristé, když se zeptáte na jejich plány na řešení nelegální migrace."

Příspěvek ale ve straně vyvolal rozpory a řada vysoce postavených poslanců požadovala jeho smazání. Rádoby vtipná průpovídka se špatně ujala i u voličů - podle průzkumu agentury More in Common ho 68 % lidí považovalo za "nevhodný".

