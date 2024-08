Gebrüder Weiss průkopníkem energetické soběstačnosti

Slavnostně spustil provoz obří FVE instalace na střeše svých terminálů v Jenči a Syrovicích.

Slavnostního spuštění jedné z největších střešních instalací solárních panelů ve Středočeském kraji se zúčastnila hejtmanka Petra Pecková. Nové fotovoltaické systémy na střechách terminálů v Jenči u Prahy a Syrovicích u Brna mají dohromady rozlohu 5 800 m² a jsou největší fotovoltaickou instalací společnosti Gebrüder Weiss ve střední a východní Evropě. Společnost díky nim ušetří ročně 250 tun CO 2 .

Cílem Gebrüder Weiss je dosažení energetické soběstačnosti a udržitelnosti vlastních logistických center: "V Gebrüder Weiss je pro nás udržitelnost a zodpovědný přístup k životnímu prostředí jednou z klíčových hodnot. Nově spouštíme provoz FVE na terminálech v Jenči u Prahy a v Syrovicích u Brna, jejichž společný výkon bude dosahovat 1 102 MWh za rok," uvádí Harald Prohaska, Managing Director společnosti Gebrüder Weiss ČR.

Udržitelnost jako klíčová hodnota Gebrüder Weiss

Snížit celkovou spotřebu energie umožní kombinace s dalšími účinnými technologiemi, jako jsou například tepelná čerpadla, chytrá LED osvětlení či inteligentní technologie nabíjení akumulátorů manipulační techniky, jež umožňuje nabíjet každý akumulátor podle jeho individuálního stavu. Nově v Jenči vznikne také 8 nabíjecích bodů pro elektrovozy s příkonem 22 kW. Instalovaná fotovoltaická elektrárna představuje čistý a udržitelný zdroj energie, který umožní efektivně využívat sluneční svit a snížit závislost na fosilních palivech. Současně posílí energetickou nezávislost společnosti Gebrüder Weiss, pomůže jí šetřit přírodní zdroje a snížit emise CO₂ a dalších skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.

Gebrüder Weiss v posledních letech vnímá zvýšený zájem o udržitelnější služby také ze strany obchodních partnerů: "Neustále hledáme nové cesty, prověřujeme a implementujeme inovativní technologie, které pomáhají podpořit udržitelnost logistiky. Efektivní způsoby se snažíme nabízet také našim obchodním partnerům, tak abychom společně co nejvíce omezili uhlíkovou stopu," popisuje Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel společnosti Gebrüder Weiss.

Již několik let Gebrüder Weiss nabízí svým zákazníkům možnost plně kompenzovat emise CO 2 vznikající při přepravě jejich zásilek prostřednictvím služby zero emissions, která zákazníkům umožňuje podporovat certifikované projekty na ochranu klimatu ve světě. S cílem zvýšit udržitelnost dopravy využívá také alternativní pohony pro své nákladní vozy a dodávky, které jsou poháněny vodíkem, elektřinou, plynem či HVO.

"Těší nás, že je udržitelnost také v popředí zájmu státu, o čemž svědčí přítomnost hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové na slavnostním spuštění elektrárny. Je to pro nás velká čest a současně i potvrzení toho, že jdeme správnou cestou k udržitelné budoucnosti," uzavírá Jan Kodada.