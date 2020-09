Francouz protestuje za eutanazii, svoje umírání bude přenášet živě na Facebooku

Cocq, který je přesvědčen, že mu zbývá zhruba týden života, chce přímý přenos ze svého lůžka zpřístupnit od soboty na Facebooku. Hodlá tak přesvědčit politiky, že neumožnit lidem v konečném stadiu nevyléčitelných chorob klidnou smrt, je chyba. Podle něj lidé musí vidět "agónii", kterou způsobuje nemožnost eutanazie.

Cocq na Facebooku zveřejnil i Macronovu odpověď na jeho žádost. "Protože nestojím nad zákonem, nemohu vaší žádosti vyhovět," napsal prezident. "Nemohu nikoho žádat o to, aby překročil stávající zákonný rámec… Vy si přejete zemřít s aktivním přispěním další osoby, což není v současnosti v naší zemi povoleno," dodal.

Možnost úmyslně usmrtit pacienta s nevyléčitelnou nemocí na jeho vlastní žádost, a to za účelem zkrácení jeho utrpení. Ve většině zemí je nezákonná, uznává ji jen velmi málo států. Jako první na světě ji v roce 2002 legalizovalo Nizozemsko, umožňuje ji také Belgie, Lucembursko, Kolumbie a Kanada.

Eutanazie je ve Francii kontroverzním tématem a opakovaně se o ní debatovalo například v souvislosti s případem tetraplegika Vincenta Lamberta, který zemřel loni v červenci po dlouhých letech soudních sporů. Dvaačtyřicetiletý Lambert byl ve vegetativním stavu od nehody v roce 2008 a podle lékařů nevnímal své okolí.

Lékařský tým z nemocnice v Remeši po marných pokusech o zlepšení v roce 2013 doporučil odpojit ho od přístrojů zajišťujících umělou výživu. Zatímco manželka Rachel a někteří pacientovi sourozenci s tím souhlasili, rodiče a další příbuzní byli proti.

Pokud chce někdo zabít příbuzného, ať si ho zabije, nechápu, proč by to měli dělat zdravotníci, je to porušení Hippokratovy přísahy, říká Válek. | Video: DVTV, Emma Smetana