Brno jako vášeň. Zemřel fotograf Miloš Budík, zachytil i vilu Tugendhat v 50. letech

Ostravský primátor Tomáš Macura oznámil, že se k dnešnímu dni rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO. Vzhledem k tomu, že byl právě za ANO zvolen do čela města, na zastupitelském klubu nabídne funkci primátora k dispozici. Macura v pondělí twitteru uvedl, že se nemůže smířit se směřováním hnutí, které je zcela odlišné od doby, kdy do něj vstupoval. Současně podle svého vyjádření ztratil víru, že by na tom mohl ještě něco změnit, proto se rozhodl své členství ukončit.

"Respektuji však, že jsem byl zvolen primátorem právě za ANO, proto na zastupitelském klubu nabídnu svoji funkci k dispozici a nechám své kolegyně a kolegy, ať rozhodnou, koho chtějí, aby je dále vedl," napsal primátor Ostravy, který se už delší dobu v řadě názorů rozcházel s celostátním vedením strany. V lednové volbě prezidenta nepodpořil svého stranického šéfa Andreje Babiše, ale oznámil, že volil jeho protikandidáta Petra Pavla.