Lidé dávají přírodě zabrat. Špičkové fotky ze světové soutěže jsou důkazem

Foto: Buddhilini de Soyza, Wildlife Photographer of the Year

Snímky z nejprestižnější světové soutěže fotografů přírody ukazují naději i zmar. Mezi snímky z letošního ročníku jsou na jedné straně fotky plné naděje, zachycující například návrat téměř vyhynulých rysů iberských do přírody, ale najdete mezi nimi také otrávenou řeku v Rumunsku nebo neuvěřitelnou spoušť, kterou způsobuje průmyslový rybolov. Podívejte se ve fotogalerii.

Letos se uskutečnil už 57. ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year a její organizátoři z londýnského Přírodopisného muzea (Natural History Museum) zveřejnili jako ochutnávku před vyhlášením výsledků několik snímků, které obdržely čestná uznání. Celkoví vítězové budou i v tomto roce vyhlášeni on-line, a to 12. října ve streamu přímo z Přírodopisného muzea.

Porota měla ještě složitější práci než v předchozích ročnících, od fotografů z 95 zemí světa letos totiž přišlo více než 50 tisíc snímků.

"Kvalita příspěvků byla letos celkově tak vysoká, až nás to ohromilo," konstatovala předsedkyně poroty Roz Kidman Coxová. Je třeba si uvědomit, že hovoří o nejprestižnější soutěži fotografů přírody na světě, které se účastní renomovaní profesionálové i špičkoví fotoamatéři. Úroveň vítězných fotografií je tedy už tak každý rok naprosto špičková.

Extrémně vysoká kvalita zaslaných snímků je podle Coxové o to pozoruhodnější, že letos jejich autoři měli jen omezené možnosti někam vycestovat kvůli koronavirové pandemii.

"Tyto výjimečné snímky ukazují bohatost a mnohotvárnost života na zemi a vzbuzují zvědavost i úžas," řekl ředitel muzea Doug Gurr. "Vyprávějí příběh planety, která je vystavena silnému tlaku. Soutěž Wildlife Photographer of the Year ukazuje, jakým zásadním a okamžitým výzvám dnes čelíme, a a objasňuje, že bychom měli jednat, dokud to ještě jde," dodal.

Krátce po vyhlášení výsledků (tedy 15. října) začne v Přírodovědném muzeu výstava, na které bývá vždy k vidění 100 nejlepších snímků. Určitě stojí za vidění, pokud by se v té době někdo z České republiky chystal do Londýna. Je ovšem potřeba podotknout, že je dobré koupit si lístky on-line a předem, zvláště víkendy budou pravděpodobně vyprodané.

Další ročník soutěže se otevře v pondělí 18. října a přihlašování fotografií do soutěže bude možné až do 9. prosince.

