Živoucí fosílie s modrou krví. Hrozí jí vyhynutí, varuje nejlepší fotograf přírody

Foto: Laurent Ballesta, Wildlife Photographer of the Year 2023

Snímek ostrorepa asijského, který pořídil francouzský biolog Laurent Ballesta, se stal absolutním vítězem prestižní světové fotosoutěže Wildlife Photographer of the Year 2023. Ostrorep je živoucí fosilie - tento druh se na Zemi vyskytoval už před stamiliony let, v době trilobitů. Nyní mu kvůli změnám životního prostředí a využívání jeho modré krve ve farmaceutickém průmyslu hrozí vyhynutí.

Ballsestův podmořský záběr zvítězil v konkurenci bezmála padesáti tisíc snímků, které do soutěže pořádané londýnským Přírodopisným muzeem (Natural History Museum) poslali fotografové z 95 zemí světa.

Ostrorepové přežili v přírodě stovky milionů let, nyní však čelí změnám životního prostředí a ohrožuje je také nadměrný lov. Mizí pláže, které tito živočichové potřebují k rozmnožování. Jejich maso používají rybáři jako návnadu a v některých asijských zemích je považováno za pochoutku. Loví se také kvůli modré krvi (přesněji řečeno jde o hemolymfu). Ta se používá ve farmaceutickém průmyslu a v lékařství, kde jde o ingredienci při výrobě některých diagnostických testů).

"Vidět ostrorepa v jeho přirozeném prostředí, zachyceného tak neuvěřitelně krásným způsobem, je úžasné. Díváme se na starobylý druh, který je velmi ohrožený a zároveň má zásadní význam pro lidské zdraví. Tato fotografie je neskutečná," okomentovala vítězný snímek předsedkyně poroty soutěže Wildlife Photographer of the Year Kathy Moranová.

Laurent Ballesta je teprve druhým fotografem v devětapadesátileté historii soutěže, kterému se podařilo opakovaně získat cenu pro absolutního vítěze. Poprvé ho obdržel v roce 2021.

Soutěž Wildlife Photographer of the Year byla založena v roce 1965 a při jejím zrodu stál tehdy časopis BBC Wildlife Magazine, který se tehdy jmenoval Animals. V roce 1984 se k soutěži připojilo Přírodopisné muzeum v Londýně a vznikla její dnešní podoba. Nyní už soutěž a putovní výstava plně spadá pod Přírodopisné muzeum (Natural History Museum, www.nhm.ac.uk).

Pokud se chystáte do Londýna:

Výstava oceněných snímků ze soutěže Wildlife Photographer of the Year 2023 je od 13. října otevřena v Přírodopisném muzeu v Londýně a potrvá až do 30. června příštího roku. Vstupenky je vhodné koupit předem na internetu, zvláště o víkendech bývají vyprodané.

Větší fotogalerie oceněných snímků:

Rozsáhlejší fotogalerii si lze prohlédnout na stránkách soutěže: www.nhm.ac.uk/wpy/gallery.

Pro fotografy, kteří se chtějí zúčastnit:

Snímky do jubilejního 60. ročníku lze zasílat od 16. října do 7. prosince. Účastníci do 17 let věku mohou poslat snímky zdarma, dospělí platí účastnický poplatek 25 britských liber. Více informací je zde: www.nhm.ac.uk/wpy/competition.