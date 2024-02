Hřbitov velryb, potopené tanky i krása baletek. Ty nejlepší z fotek pod vodou

Foto: Alex Dawson, Underwater Photographer of the Year 2024

Snímek potápěče, který proplouvá nad hřbitovem velryb u grónského pobřeží, se stal absolutním vítězem světové soutěže podvodních fotografů. Jeho autorem je A. Dawson ze Švédska. Prvenství si vybojoval v konkurenci více než šesti a půl tisíce záběrů. Fotogalerie přibližuje všechny oceněné práce v jednotlivých kategoriích soutěže. Kromě flóry a fauny na nich najdeme třeba i potopené vojenské tanky.

"Vítězná fotografie byla pořízena v těch nejnáročnějších podmínkách," uvedl předseda poroty Alex Mustard. "Potápěč bez dýchacího přístroje, se zadrženým dechem sestupuje pod grónský ledový příkrov, aby podal svědectví o tom, co je ukryto na mořském dně. Snímek nás vybízí k zamyšlení nad vtahem člověka k největším tvorům této planety."

Mustard zároveň připomněl, že od doby kdy se objevil člověk, se počet volně žijících zvířat snížil o 85 procent. "Pouhá čtyři procenta savců žijících na Zemi jsou dnes divoká zvířata. Zbytek představují lidé a jejich hospodářská zvířata. Náš způsob života se musí změnit, abychom našli rovnováhu s přírodou."

Cenu pro nejslibnější talent obdržela fotografka Lisa Stengelová z USA. Zachytila dravou rybu mahi-mahi (známou také pod přírodovědným pojmenováním Zlak nachový) lovící v hejnu sardinek. Stengelová k zachycení tohoto okamžiku využila nejen špičkovou fotografickou techniku, ale i svůj sluch. "Když se zaposloucháte, je v oceánu obrovské množství zvuků," vysvětlila. "Akce byla příliš rychlá na to, abych ji viděla, a tak jsem se pomocí fotoaparátu zaměřila na zvuk útoků, abych zachytila tento výjimečný okamžik," vysvětluje.

Podle šéfa poroty Alexe Mustarda přináší rychlý vývoj techniky stále úchvatnější podvodní fotografie. "Je to vzrušující doba. Až do letošního roku jsem sotvakdy viděl fotografii mahi-mahi, nyní Lisa vyfotografovala nejen ji, ale i akci, která se odehraje v mžiku oka."

Soutěž Underwater Photographer of the Year se zaměřuje i na propagaci ochrany přírody, a to zejména té podmořské. Vyhlašuje proto speciální cenu v kategorii "Zachraňte naše moře" (Save Our Seas). V té letos zvítězil se snímkem "Záchrana Goliáše" portugalský fotograf Nuno Sá. Kategorie je pojmenována podle nadace, která ji sponzoruje. Věnuje se ochraně života v mořích a zaměřuje se zejména na žraloky a rejnoky.

Underwater Photographer of the Year má celkem třináct kategorií. Vítězové byli vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu v londýnském Mayfairu, který pořádala společnost The Crown Estate. Letošními porotci byli zkušení podvodní fotografové Peter Rowlands, Tobias Friedrich a Alexander Mustard.