Vtipné fotky zvířat: obliba soutěže prudce roste, vítěze vyhlašovali na BBC

Soutěž zaměřená na vtipné fotografie zvířat, nazvaná Comedy Wildlife Photography Award existuje pouhých sedm let. Za tu dobu se ale stala celosvětovým fenoménem a letos pokořila další významnou metu. Vyhlašování vítězů se dostalo do programu britské BBC - jedné z nejprestižnějších televizních stanic světa. Ve fotogalerii se můžete podívat na oceněné snímky.

Celkovým vítězem soutěže se stal snímek amatérského fotografa Kena Jensena. Jmenuje se Au! a zachycuje zachycuje samečka čínského langura v poněkud nekomfortní situaci. Jensenovi se snímek podařilo pořídit na rodinné dovolené v Číně ještě před příchodem koronavirové pandemie.

Opičák sedí obkročmo na tenkém laně a ve tváři má výraz, který naznačuje, že to není příliš příjemná situace. Ve skutečnosti na lano nedopadl, jak by se mohlo zdát - je to jen agresivní gesto vůči jinému samci, který v záběru není vidět.

"Když jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál, úplně mě ohromilo, v soutěži byla obrovská spousta úžasných snímků. Ještě více mě zaskočilo, jak ohromné celosvětové publicity se mé fotce dostalo. Bylo to neuvěřitelné. Jsem rád, že můj záběr lidi baví a že navíc pomáhá dobré věci," uvedl fotograf Ken Jensen.

Jak zmínil, soutěž Comedy Wildlife Photography Awards je spojena s dobročinností, část výtěžku jde na podporu organizace Zachraňte orangutany v divoké přírodě (Save Wild Orangutans).

Jensen za své vítězství získal exkluzivní cenu, kterou je safari v keňské rezervaci Masai Mara.

Soutěž před sedmi lety založili fotografové Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. Jejich cílem bylo poukázat na nutnost ochrany přírody, ale ne tím, že budou ukazovat trpící zvířata a zničenou přírodu. "Chtěli jsme k tomu přistoupit z té hezčí a veselejší stránky," říkají. Proto se rozhodli pro veselé snímky - chtějí lidem ukázat, že příroda je krásná a fascinující a je potřeba ji chránit.

Letos porotci soutěže hodnotili přes sedm tisíc fotografií od autorů z celého světa. "Jsem porotkyní Comedy Wildlife Photography Awards od jejího počátku a miluji ji! Nikdy mě to nepřestane bavit," konstatovala televizní moderátorka Kate Humbleová. "Nestačí, když jsou fotografie jen vtipné, musí mít i opravdu vynikající kvalitu a letos se účastníci soutěže v tomto ohledu překonávali. A pokud jde o vítěze, je to fotografie, která vydá za tisíc slov. Tedy vlastně jedno slovo - Au!"

V rámci soutěže také byla vyhlášena cena veřejnosti nesoucí název Affinity Photo People's Choice Award. Tu získal John Speirs za okouzlující snímek holuba s listem na tváři pořízený ve Skotsku nazvaný "Vypadá to, že léto už skončilo".