Velký fotografický průvodce po Dolomitech. Kam se vydat pro ty nejhezčí fotky? (1. díl)

Italské Dolomity jsou úžasně fotogenickou lokalitou, která láká fotografy z celého světa. Pro Čechy mají navíc výhodu, že jsou relativně dostupné. Autem se tam dá dojet za pár hodin. Krajinářský fotograf Daniel Řeřicha připravil pro Aktuálně.cz třídílného průvodce, v němž představí nejzajímavější místa.

Dolomity jsou součástí jižní části alpského oblouku a rozkládají se na ploše téměř 5000 kilometrů čtverečních. Jedná se o jednu z nejkrásnějších oblastí Alp, kde je možné nalézt malebné horské louky, tiché vesničky, ledovcová jezera, hluboká údolí, ale také skalní masivy s ledovci.

Daniel Řeřicha Krajinářský fotograf a organizátor domácích a zahraničních fotoakcí (workshopy, víkendy, expedice).

Instagram: danielrerichacz,

Facebook: daniel.rericha.photography,

500px: 500px.com/Rericha

Nejlepší způsob, jak začít poznávat Dolomity, je navštívit jednotlivé vysokohorské průsmyky, tedy "passa". Z každého takové průsmyku vede nespočet různě náročných turistických tras, je zde možné dobře zaparkovat auto, popřípadě využít některou z lanovek a dostat se tak bez námahy a velice rychle o několik stovek metrů výše.

Passo Gardena

Naší okružní cestu zahájíme ve středisku Corvara, odkud začneme stoupat klikatou vysokohorskou silnicí. První zastávkou bude Passo Gardena (2136 m), odkud se otvírá krásný pohled na členitý hřeben Cir, masiv Sassolungo nebo do údolí Val Gardena. Je to výborné výchozí místo na túry do oblasti Puez a do severní části Gruppo del Sella.

Passo Sella

Dalším průsmykem je Passo Sella (2240 m), který nabízí úžasný pohled na blízké Sassolungo, nedaleký ledovec Marmolada nebo do hlubokého údolí Val di Fassa. Oproti první zastávce zde může nastat trochu problém s parkováním, neboť přímo v průsmyku je jen malé parkoviště. Je tak vhodnější nechat auto raději kousek před samotným průsmykem. Passo Sella je zejména výchozím místem do oblasti Sassolungo.

Když opouštíme tuto druhou zastávku, tak už máme za sebou téměř polovinu plánovaného okruhu.

Passo Pordoi

Třetí zastávkou je známý průsmyk Passo Pordoi (2239 m). První, na co narazíme, je velké parkoviště, které nám hned napoví, že se jedná o turisticky hojně navštěvované místo. Výhodou je bezproblémové parkování a také několik restaurací, kde se dá slušně občerstvit. Pár kroků od parkoviště je malá kaplička, odkud je krásný výhled na jižní stěny masivu Gruppo del Sella a také do údolí na známé lyžařské středisko Arabba. Velká kabinová lanovka může případné zájemce během pár minut vyvést z průsmyku na vrchol Sas de Pordoi. Dalším lákadlem této zastávky jsou túry do oblasti hřebenu Fredarola a Padon, který se tyčí mezi masivem Gruppo del Sella a ledovcem Marmolada.

Passo Compologno

Posledním a současně nejníže položeným průsmykem naší okružní cesty je již méně známé Passo Compolongo (1875 m), ze kterého to už je jen "pár" zatáček zpět do střediska Corvara.

Další zajímavé průsmyky, kam společně vyrazíme, jsou Passo Giau, Passo Falzarego a Passo Valparola. Všechny tři se nacházejí nedaleko střediska Cortina d´Ampezzo.

Passo Giau

Jako první navštívíme Passo Giau (2236 m). Už samotná cesta z Cortina d´Ampezzo do passa je zážitkem. Průsmyk nabízí úchvatný 360° výhled. Na jedné straně máme jako na dlani údolí se střediskem Cortina d´Ampezzo, masiv Monte Cristallo nebo mohutnou skupinu Tofana. Na opačné straně je pak možné vidět např. ledovec Marmolada nebo masiv Gruppo del Sella. Přímo nad průsmykem se tyčí vrcholy Ra Gusela, Nuvolau a Averau, na které je možné vyrazit po turistických trasách různé obtížnosti. Na konci měsíce června rozkvétají na loukách azalky a tak se přilehlý travnatý hřeben Val de Zonia mění v nekonečný růžovočervený koberec květů.

Passo Falzagero

Abychom se nemuseli vracet zpět stejnou cestou, tak se do dalšího passa vydáme tak trochu oklikou přes vesničku Colle Santa Lucia. Do průsmyku Passo Falzarego (2105 m) přijíždíme dalším nekonečným stoupáním od vesničky Andraz. Passo Falzarego se nachází pod stěnami masivu Monte de Lagazuoi, na který se můžeme vydat po turistické cestě, kabinovou lanovkou nebo také více než 1 km dlouhou štolou, která byla vystřílena Italy v průběhu 1. světové války za účelem dobytí důležitého rakouského strategického bodu nad sedlem Falzarego. Jedná se o ojedinělou technickou památku, která určitě stojí za návštěvu (pozor - nutností je však helma a svítilna).

Dalším lákadlem může být i nedaleké jezírko Lago Limedes s překrásným výhledem na okolní štíty.

Passo Valparola

Jen několik minut jízdy autem a o pár metrů výše nalezneme Passo Valparola (2192 m). Průsmyk, odkud se otvírá zajímavý výhled na Col de Lana, členitý hřeben La Pale de Gerda a ledovec Marmolada. Na opačné straně máme jako na dlani velkou část údolí Alta Badia nebo masiv Piz Dles Conturines (3064 m). Pár metrů pod chatou Rif. Valparola nalezneme stejnojmenné jezero Lago di Valparola. Za zmínku také stojí nově zrekonstruovaná pevnost z první světové války, ve které je zřízeno muzeum. Jeho návštěva může být zajímavým zpestřením při nepříznivém počasí.

Passo Fedaia a Passo della Erbe

Nerad bych zapomněl na dva průsmyky, které jsou tak trochu stranou hlavnímu turistickému dění. Prvním z nich je Passo Fedaia (2057 m), který nalezneme při úpatí ledovce Marmolada cestou z Canazei na Alleghe. Jedná se o jedno z výchozích míst pro zdolání ledovce Marmolada a dominuje mu zajímavě položená vodní přehrada s názvem Lago di Fedaia.

Druhým a trochu méně navštěvovaným horským průsmykem je Passo delle Erbe (2006 m). Díky nádherným borovicím, dřevěným srubům a zajímavému geologickému úkazu na úpatí skalního masivu Sas de Putia (2875 m) už na první pohled působí zcela odlišným rázem krajiny než všechny předchozí průsmyky. Návštěvu tohoto passa lze dobře spojit např. s výletem do malebného a historicky významného Brixenu.

Můj tip: Passo Falzagero a Passo Giau

Všechna navštívená místa jsou zajímavá i po fotografické stránce. Každý průsmyk nabízí nespočet možností pro ranní i večerní focení. Osobně jsem si nejvíce oblíbil Passo Falzarego a Passo Giau, kde těch možností je opravdu mnoho. Neumím si představit, že bych při návštěvě této části Dolomit některou ze zmíněných lokalit vynechal. Pokaždé na mě tato místa dýchnou něčím novým a vždy mě znovu a znovu dokážou překvapit.

Příště se spolu vydáme do malebných údolí a nezapomeneme také na pohádková jezera.