Týden ve fotografii: přichází nová Leica a Sony se pustí do výroby dronů

Foto

Leica představila nový kompaktní fotoaparát Q2 Monochrom, vznikla fotka sněhové vločky s dosud největším rozlišením a vycházejí krásné fotografické knihy. Takový byl týden ve fotografii.

Přinášíme výběr krátkých zpráv z fotografického světa, které nás zaujaly v uplynulém týdnu:

Leica oficiálně oznámila příchod nového modelu Q2 Monochrom. Leica Q2 je profesionální kompaktní fotoaparát s cenou, která v Česku přesahuje 130 tisíc korun. Nová verze Monochrom bude fotit jen černobíle a má snímač s rozlišením 47,3 megapixelů. Je dražší než základní model fotografující barevně - cena novinky se pohybuje kolem 150 tisíc Kč.

Nikon se chystá podle zpráv japonského ekonomického deníku Nikkei propustit do března roku 2022 více než dva tisíce zaměstnanců pracujících v zahraničí a přesunout část své výroby do Thajska. Deník to dává do souvislosti s dlouhodobým poklesem poptávky po fotografické technice a s ekonomickou krizí způsobenou pandemií.

Sony na svých stránkách oficiálně oznámilo, že se hodlá pustit do výroby dronů, které ponesou název Airpeak.

Mezinárodní soutěž Sony Wold Photography Awards, přirovnávaná k fotografické obdobě filmových Oscarů, oznámila fotografy, kteří získají její letošní grant. Jsou to Robin Hinsch (Německo), Ronny Behnert (Německo) a Cesar Dezfuli (Španělsko). Více najdete zde.

British Journal of Photography, nejstarší stále vydávaný fotografický časopis na světě, ohlásil novou fotografickou soutěž zaměřenou na klimatické změny. Nese název Decade of Change a lze se do ní hlásit zde.

Fotografii sněhové vločky s doposud největším rozlišením (100 Mpx) pořídil fotograf Nathan Myhrvold. Informuje o tom fotografický web Dpreview.

Německé nakladatelství Bildband Berlin vydává knihu Jindřich Štreit - Village People 1965-1990, předobjednávky už jsou možné už nyní.

Krásná fotografická kniha Ernst Haas: New York in Color, 1952-1962 vyšla v nakladatelství Prestel Publishing (anglicky). Publikaci se snímky jednoho z největších mistrů barevné fotografie lze koupit v zahraničních on-line obchodech, například na Bookdepository.com nebo na Amazonu. Může to být dobrý tip na vánoční dárek pro ty, kdo mají rádi fotografii, New York a zvlášť street fotografii.