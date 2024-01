Nejfotogeničtější místa světa? Slovácko je letos v čele, ukázala soutěž

Už zase ta pole… (komentář ve zkratce)

Ano, už zase. Záběry nádherné krajiny Moravského Slovácka a italského Toskánska, na Instagramu zopakované snad milionkrát bez jakékoliv snahy najít nějaký nový pohled, ovládly další významnou fotografickou soutěž (a že už jich bylo). Tentokrát jsou součástí kolekce slovinské fotografky Andreji Ravnakové, která se stala absolutním vítězkou soutěže Travel Photographer of the Year 2023. Přijít na notoricky známé místo, udělat instasnímek jako tisíce jiných předtím a vyhrát pak uznávanou světovou soutěž? Podle mne zásadní chyba poroty, která by měla mnohem více dbát na originalitu oceněných prací.

Tomáš Vocelka, Aktuálně.cz