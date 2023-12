Pohled do zákulisí práce fotoreportéra. Snímky roku očima Jakuba Plíhala

Jaký byl rok 2023? O jeho povaze hodně vypovídají záběry, které zvolil fotoreportér Aktuálně.cz Jakub Plíhal pro seriál Fotky roku. "Nemohl jsem nevybrat snímky z frontové vsi na Ukrajině a zdejšího humanitárního centra, které později vybombardovali Rusové," říká. Ve fotogalerii nabízí čtenářům nejen svůj pohled na významné události, ale také snímky, které na Aktuálně.cz zatím nevyšly.

(6. díl seriálu) - Když Jakub Plíhal připravoval výběr pro seriál Fotky roku, který představuje osobní pohled různých fotografů a fotoreportérů na uplynulý rok, zjistil, že velkou část už má vlastně hotovou od září. Právě tehdy totiž fotoreportéři odesílají své snímky do soutěže Czech Press Photo. A tak se rozhodl, že letos nabídne čtenářům takový malý pohled do zákulisí.

"Říkali jste si někdy, že by vás zajímalo, z čeho vlastně vybírá porota Czech Press Photo? Snímky mých kolegů vám nabídnout nemůžu, ale něco z toho, co jsem do soutěže zaslal za letošní rok já, vám představím," říká. "V žádném případě tím nehodnotím nebo nedejbože neshazuji oceněné snímky kolegyň a kolegů. Jejich práce je velmi kvalitní! Jen mi přišlo, že by i další snímky mohly být pro někoho zajímavé," vysvětluje.

"Ostatně, je to i logický klíč k výběru do shrnující galerie za celý rok a některé z vybraných fotografií možná najdete i později na výstavě jmenované soutěže. Kdo ví. Každopádně jsem nemohl nevybrat snímky z frontové vsi na Ukrajině a zdejšího humanitárního centra, které později vybombardovali Rusové. Nebo Andreje Babiše přicházejícího na líčení k Městskému soudu v Praze," konstatuje fotoreportér Jakub Plíhal.

Ve fotogalerii však nabízí i snímky, které zatím nikde nevyšly. Do reportáží se z nějakého důvodu nehodily nebo je v té době nebylo možné publikovat s ohledem na bezpečí lidí žijících na válkou zasažené Ukrajině. Pohled do zákulisí práce fotoreportéra také nabízejí autorské komentáře Jakuba Plíhala k jednotlivým vybraným snímkům.

"Ve zbytku série najdete portréty, něco z cest a reportáží, zkrátka velmi skromný a subjektivní průřez prací fotoreportéra Aktuálně.cz. Ve výběru je bohužel i snímek z nedávné tragédie na Univerzitě Karlově," dodává fotograf.

Seriál Fotky roku má letos netradiční podobu

Seriál "Top foto" má na webu Aktuálně.cz už několikaletou tradici. Letos přichází pod novým názvem Fotky roku. Zatímco v předchozích letech začínal obvykle těmi nejlepšími zpravodajskými fotografiemi, které vznikly pro Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, týdeník Ekonom a další projekty vydavatelství Economia, letos je to jinak. Zahájily ho fotogalerie zaměřené spíše na lehčí magazínová a lifestylová témata. Zpravodajské galerie odrážející významné události jsme se rozhodli přinést až v posledních dnech tohoto roku a v prvních dnech toho příštího.

Cílem seriálu Fotky roku je nejen připomenout zajímavé události, ale také ocenit práci fotografů a ukázat, jak výborné snímky během jednoho roku vytvoří. Fotografové mají při jejich volbě zcela volnou ruku, jde o jejich autorský výběr.

O autorovi snímků

Jakub Plíhal (33 let). Od studií fotí pro Aktuálně.cz, od roku 2015 jako stálý

fotoreportér, od roku 2019 jako hlavní fotograf. Jezdí po Česku i do zahraničí, odkud přiváží autorské fotoreportáže s vlastními texty. Řada jeho snímků byla k vidění na výstavách Czech Press Photo. Jeho fotografie najdete jak na Aktuálně.cz, tak v Hospodářských novinách. Třikrát byl na válkou zmítané Ukrajině. Jeho práci můžete sledovat také zde:

X: twitter.com/jakub_plihal

Facebook: facebook.com/jakub.plihal.3

Všechny dosud vydané díly seriálu Fotky roku najdete na adrese: magazin.aktualne.cz/foto