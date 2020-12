Top foto 2020: Neuvěřitelný rok očima fotografa Aktuálně.cz Jakuba Plíhala

"Nikdy jsem nefotil v nemocnicích tak často jako letos. Byl to neuvěřitelný rok," říká hlavní fotograf Aktuálně.cz Jakub Plíhal. Na závěr roku sestavil svůj autorský výběr snímků, provázející letošními událostmi i tématy. Fotogalerie zahajuje seriál Top foto 2020, v němž se setkáte i s dalšími fotografy pracujícími pro Aktuálně, Hospodářské noviny či Respekt z vydavatelství Economia.

"Stejně jako pro většinu lidí to byl i pro fotografy těžký rok," říká Jakub Plíhal. "Z karantény se těžko fotí, a když se prakticky zastaví život v celé zemi, hledají se témata o to hůře," vysvětluje.

Při své letošní práci vnímal šok a prvotní společenské vzepětí, které nás přeneslo přes první vlnu pandemie, bezstarostné léto i nevyhnutelný druhý podzimní náraz, spjatý s notnou dávkou pocitů naštvání, zmaru, chaosu a smutku.

"Osobně jsem například fotil v nemocnicích tolikrát jako nikdy předtím. Byly to pro mě těžké reportáže. Byť už jsem se setkal se smrtí i dříve, tady to bylo jiné, těžší, bližší, osamocené. Ale ani v těchto reportážích nechybí jistá naděje, zosobněná zejména prací zdravotníků a dalších lidí," konstatuje fotograf.

To, že letošní rok byl velice zvláštní a neobvyklý, mu ale přineslo i řadu zajímavých zkušeností a reportáží. "Za všechny mohu jmenovat dvě spojené s přírodou," uvádí.

Tím prvním je velký projekt Česká divočina, který vydalo Aktuálně.cz začátkem prosince. "S kolegyní Simonou Fendrychovou jsme obrátili pohledy čtenářů na zapadlé kouty národních parků a na další místa, kde se příroda vyvíjí prakticky bez zásahů člověka. Občas je to fascinující podívaná, až se nechce věřit, že taková místa vůbec v Česku ještě jsou," říká fotograf.

Druhou věcí jsou letecké snímky okolí Prahy, které měl Jakub Plíhal šanci nafotit díky projektu vědců z České zemědělské univerzity. "Jiná perspektiva najednou nemilosrdně ukazuje, jak moc v okolí měst ukusujeme ze stále řídnoucí zeleně. Donekonečna to jistě nepůjde," zamýšlí se Jakub Plíhal.

O autorovi snímků:

Jakub Plíhal (30 let). Od studií fotí pro Aktuálně, od roku 2015 jako stálý fotoreportér, od roku 2019 jako hlavní fotograf. Jezdí po Česku i do zahraničí, odkud přiváží autorské fotoreportáže s vlastními texty. Během posledních let přinesl fotoreportáže o uprchlické krizi z Maďarska, z čerstvě osvobozeného iráckého Mosulu, o složité obnově Angoly nebo třeba cestopisné snímky z Vietnamu a Maroka. Fotil také unikátní projekt Chudé Česko, nominovaný na Novinářskou cenu, nebo aktuální koronavirovou krizi přímo v nemocnicích. Řada jeho snímků byla k vidění na výstavách Czech Press Photo. Jeho fotografie najdete jak na Aktuálně.cz, tak i v Hospodářských novinách a v dalších titulech Economie.

